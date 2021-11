manuel-bortuzzo:-il-miglior-amico-alex-al-gf-vip,-ecco-di-chi-si-tratta

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Alex, il migliore amico di Manuel Bortuzzo, che gli farà una sorpresa oggi, lunedì 22 novembre al GF Vip.

Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti più amati e chiacchierati di questa edizione del “GF Vip 2021“ e a salutarlo nella puntata di oggi, sarà proprio il suo migliore amico Alex. (CLICCA QUI per saperne di più sul profilo ufficiale del GF) A far parlare di Bortuzzo in questa sesta edizione è stato soprattutto l’innamoramento “morboso” che ha avuto Lulù Selassiè nei suoi riguardi. A tal proposito è intervenuto anche Alfonso Singorini dicendo alla concorrente di dare tregua a Bortuzzo (CLICCA QUI per saperne di più)

POTREBBE INTERESSARTI: GF Vip 6, ingaggio da capogiro per Manuel Bortuzzo: le cifre dell’accordo

Riguardo al flirt del suo migliore amico e la Cipriani, Alex con parole decisamente negative. Il tatuatore romano infatti afferma che non è d’accordo con quella relazione, e che lei dovrebbe capire che “Manuel non è di sua proprietà”. Poi afferma duramente che la principessa Lulù gli starebbe rovinando l’esperienza al reality show di Canale 5.

Il ragazzo però non è l’unico a criticare il comportamento Lulù nella Casa e il suo forte attaccamento a Manuel. Ad esporsi è proprio il padre di Bortuzzo, che afferma che a Manuel non le è mai piaciuta Lulù perchè non aveva “gli occhi presi”, afferma il padre. Poi continua dicendo che le ex fidanzate del nuotatore erano tutte stupenda, e che rimpiange ancora oggi, perchè dotate di un carattere molto generoso e molto affabile.

POTREBBE INTERESSARTI: GF Vip 6, Sophie Codegoni si sfoga con Alex Belli: “Non è l’unica”

Chi è Alex, il migliore amico di Manuel Bortuzzo, stasera al GF Vip

Del migliore amico del nuotatore paralimpico Manuel Bortuzzo, sappiamo che si chiama Alex Castelluccio, è nato a Roma, ma attualmente vive a Pomezia, sempre in provincia della Capitale. Di lavoro Alex fa il tatuatore ed espone le sue opere migliori sul suo profilo Instagram (@alexcastelluccioink).

Sappiamo che Alex sarà ospite questa sera al GF Vip, ma il pubblico ha criticato duramente la scelta della produzione, affermando che sono sempre gli stessi concorrenti a ricevere le sorprese. Un utente infatti scrive ironicamente sotto il post della pagina ufficiale instagram del GF: “Wooow erano già 7 giorni che non ne riceveva..”, mentre un altro scrive: “Ma i pareti degli altri inquilini sono sempre indaffarati? non hanno tempo di fare sorprese ai loro cari? 🤣🤣le sorprese sempre agli stessi che noia”.

The post Manuel Bortuzzo: il miglior amico Alex al GF Vip, ecco di chi si tratta appeared first on Ck12 Giornale.