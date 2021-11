Giallo Andrea Zenga: assente alle nozze del fratello Nicolò. C’entra il padre Walter?

Nicolò Zenga, figlio del famoso portiere Walter, ha sposato Marina Crialesi. Ma nasce un piccolo giallo intorno alla cerimonia. Fra gli invitati mancava qualcuno… E perché?

Il trentunenne Nicolò Zenga si è finalmente sposato con la sua amata Marina. Ma a far parlare sono state soprattutto le assenze rivelate fra i banchi degli invitati. Nessuno ha visto il fratello Andrea e il padre Walter. Che cosa è successo? C’è una nuova crisi in famiglia? Cerchiamo di fare chiarezza.

Il matrimonio di Nicolò

Nicolò Zenga, imprenditore originario di Osimo, è famoso soprattutto come figlio del celebre portiere di calcio (ex nazionale ed ex Inter) Walter Zenga e come fratello di Andrea Zenga, concorrente del Grande Fratello VIP. Dopo essere stato fidanzato per qualche mese con l’attrice Marina Crialesi si è infine sposato.

L’assenza del papà (con cui il giovane Nicolò ha avuto in passato un rapporto non facile) e del fratello Andrea ci lascia immaginare che nella famiglia Zenga sia scoppiata una nuova crisi. Saltare un evento così importante non è normale, da nessun punto di vista. Per questo ci si chiede cosa possa essere capitato.

Pace mai consolidata fra Nicolò Zenga e il padre Walter

Anche se in passato Walter Zenga aveva manifestato in tv l’intenzione di riconciliarsi con i figli ed essere un padre più presente, è evidente che la pace non sia stata consolidata. Ma adesso Nicolò sarà di sicuro concentrato su altri argomenti. Da uomo sposato, potrà mettere su una famiglia sua, diversa da quella in cui è stato cresciuto.

Chissà però cosa succederà in futuro. Magari Walter e Andrea avevano scuse plausibili per non essersi presentati alla cerimonia. A pesare è soprattutto l’assenza di Andrea, che l’anno scorso aveva promesso di far da testimone al fratello!

