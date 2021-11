L’ex Miss Italia, Francesca Chillemi, gossip su Can Yaman: arriva la sua reazione, la foto chiarisce tutto.

In questi giorni si parla molto del presunto gossip che coinvolge due personaggi del mondo dello spettacolo. Parliamo di Francesca Chillemi e di Can Yaman: l’ex Miss Italia e il popolare attore turco sono stati avvistati insieme, mentre uscivano da un hotel di Roma.

Un servizio fotografico confezionato da un noto settimanale di gossip ha immortalato i due mentre in rapida successione escono dall’albergo, a tarda ora. A far insospettire è soprattutto l’attore, che ha il volto completamente travisato. Si tratta di un dettaglio che ha fatto molto discutere. Se per alcuni si tratta di una scelta a tutela della privacy, altri sostengono che invece sia la prova del flirt.

Ma c’è un dettaglio che sembra essere sfuggito a tanti, ovvero che Francesca Chillemi ha da molti anni un compagno ed è mamma di una bambina. Insomma, se il gossip corrisponderebbe al vero, ci sarebbe di mezzo anche un tradimento. L’ex Miss Italia, tra le più note degli ultimi anni, è la compagna di vita di un noto imprenditore.

La foto di Francesca Chillemi smentisce il gossip su Can Yaman?

Secondo alcune voci, la loro relazione sarebbe stata in crisi da tempo e in buona sostanza non si sarebbe consumato il tradimento. Si tratta, ovviamente, di voci e i diretti interessati al momento non hanno commentato la notizia del presunto flirt, né per smentirla, né per confermarla.

Almeno all’apparenza è così, perché proprio pochissimi minuti fa, Francesca Chillemi ha fatto un gesto che dovrebbe porre fine al chiacchiericcio sulla presunta crisi di coppia con Stefano Rosso. Lo ha fatto con una storia sul suo profilo Instagram.

Ha infatti pubblicato una foto che immortala insieme il marito, la figlia di pochi anni e suo cognato Andrea, ovvero il fratello di Stefano Rosso, che a quanto pare oggi compie gli anni. Basterà questa foto per chiudere la questione del presunto flirt con l’attore turco oppure l’attrice dovrà essere ancora più chiara?

