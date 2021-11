Chiara de Paolis, la ragazza muore nel sonno all’età di 20 anni

Chiara de Paolis, ci troviamo a Paliano, la madre era insospettita dal lungo riposo di sua figlia, quando è giunta nella sua camera per svegliarla ha trovato dinanzi ai suoi occhi qualcosa di terribile.

Tutta la comunità di Paliano è sotto shock, la ragazza era andata a dormire ma purtroppo non si è più risvegliata, è morta nel sonno a soli 20 anni. La tragedia è accaduta nel pomeriggio del 20 Novembre 2021, nella località Terracciano.

Sua madre era molto insospettita del lungo riposo si sua figlia, la quale è andata a svegliarla nella sua stanza, ma purtroppo si è trovata dinanzi ai suoi occhi la giovane ragazza senza vita, stroncata da un attacco cardiaco.

La tragedia è ancora da definire, gli inquirenti stanno cercando di capire meglio le cause del decesso così repentino, il magistrato della Procura di Frosinone ha disposto lo svolgimento dell’autopsia per riuscire a capire le cause del decesso.

Se ne occuperà il medico legale nella giornata del 22 Novembre 2021, la morte della ragazza 20enne ha reso tutta la comunità sotto shock, ci sono stati diversi messaggi di cordoglio e soprattutto incredulità i quali stanno invadendo i profili social della ragazza.

Tra i tanti messaggi di cordoglio ed incredulità che stanno circolando nel web, ci sono le sentite condoglianze della pagina Facebook del Movimento Civico Paliano, la quale ha dichiarato di essere vicina con affetto e partecipazione alle famiglie De Paolis e Nori per la tragica scomparsa della amatissima ragazza.

La morte è sempre molto difficile da accettare, ma quando sono i giovani a lasciare tutti senza preavviso è davvero difficile rassegnarsi e accettarlo, abbracciano forte Daniela, Stefano e i loro ragazzi, così come tutti i famigliari della ragazza 20enne.

Tutta la piccola comunità di Paliano si è stretta alla famiglia per cercare di condividere il dolore e la partecipazione per via del lutto che ha segnato in maniera così inaspettata e straziante la famiglia e l’intera comunità di Paliano.

Il dolore per l’intero territorio è molto sentito i famigliari, gli amici e l’intera città sono increduli dinanzi ad una simile tragedia accaduta improvvisamente.

