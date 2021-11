Chi è Jack Ryan, personaggio reale? Ecco a chi si è ispirato Tom Clancy

“Jack Ryan – L’iniziazione” è un thriller del 2014 che questa sera verrà trasmesso in prima serata su Italia 1.

Questa sera, alle ore 21.20, verrà trasmesso il film “Jack Ryan – L’iniziazione” su Italia 1. Il film è opera del regista Kenneth Branagh e fa parte di una serie di film e serie tv che prendeno ispirazione dai romanzi di Tom Clancy.

“Jack Ryan – L’iniziazione”, a differenza degli altri film, non riprende una delle storie di Clancy ma presenta una sceneggiatura del tutto nuova.

“Jack Ryan – L’iniziazione”: storia e trama del film

“Jack Ryan – L’iniziazione” non è il primo film in cui vengono narrate le avventure della spia. Il primo attore ad aver interpretato la parte dell’agente è stato Alec Baldwin, nel film “Caccia a Ottobre Rosso”, uscito nel 1990.

Il personaggio in seguito è stato interpretato da altri attori molto amati dal pubblico: Harrison Ford (nei film “Giochi di potere” e “Sotto il segno del pericolo”), Ben Affleck (in “Al vertice della tensione”) e John Krasinski (nella recente serie “Jack Ryan”).

In “Jack Ryan – L’iniziazione” il protagonista è Chris Pine (noto per Star Trek). Questo è il primo film della serie a non essere tratto da un romanzo di Clancy e, pertanto, mostra una storia mai vista prima.

Il personaggio di Ryan è una sorta di James Bond moderno: spia, soldato e consulente, si trova ad affrontare diversi complotti e crisi internazionali. Nel film che andrà in onda questa sera, vengono raccontate le origini di Jack, da quando conclude i suoi studi a Londra dopo l’attentato dell’11 settembre 2001.

Nel film la spia finisce in convalescenza in seguito ad un infortunio e, oltre a conoscere quella che sarà la sua futura moglie, riesce colpire la CIA per via delle sue grandi capacità. Jack così inizierà a lavorare per l’agenzia di spionaggio in veste di analista.

Ryan si occupa di sorvegliare le attività di Wall Street e comincerà ad avere dei sospetti dopo aver notato che, in seguito ad una sconfitta politica subita dalla Russia, le oscillazioni di mercato da lui predette non si verificano. Così inizierà ad indagare, con risvolti inaspettati.

