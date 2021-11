Blanca, la Rai lancia una nuova serie: la forza della disabilità

Blanca, da questa sera in onda gli episodi tratti dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi: una ragazza non vedente consulente della polizia

RaiUno questa sera propone una nuova serie che da sabato scorso è già disponibile su RaiPlay.

È la storia di una ragazza straordinaria, sia per capacità che per condizioni. Blanca è non vedente ma ciò non le impedisce di realizzare il proprio sogno: lavorare per la polizia.

È una consulente che dovrà però scontrarsi con la diffidenza di molti in commissariato. Colleghi e superiori non si dimostrano molto disponibili e giovane donna dovrà affrontare varie difficoltà.

Proprio ciò che invece non vuole fare il commissario Bacigalupo che ha il solo obiettivo di chiudere la carriera e arrivare alla pensione senza intoppi e in piena tranquillità.

Blanca, la trama della serie

Anche l’ispettore Liguori non gradisce la sua presenza ma Blanca dove non arriva con gli occhi lo fa con gli altri sensi, l’udito in particolare, più sviluppato e dunque più acuto rispetto a chiunque altro. Uno strumento che per alcune indagini sarà come avere una marcia in più come l’analisi delle intercettazioni di suoni e rumori che un normodotato non può notare.

Blanca è cieca da quando era bambina a causa di un incidente che ha ucciso la sorella maggiore alla quale era molto legata. Proprio le sue capacità portarenno alla luce il colpevole del fatto e sarà la prima soddisfazione della nuova vita.

“#BlancaLaSerie insegna un modo diverso di confrontarsi con la disabilità e che l’ironia è un modo per scardinare le barriere”.

Pierpaolo Spollon è Nanni in “Blanca”, dal #22novembre su @RaiUno. Il primo episodio in anteprima su @RaiPlay dal #20novembre ➡️ https://t.co/D0FpwQDx5C pic.twitter.com/52tqdUpKFm — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) November 18, 2021

