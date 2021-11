Atp Finals: è il tedesco Alexander Zverev a vincere il torneo internazionale di tennis

Atp Finals, è Zverev il Maestro 2021. Battuto Medvedev in due set. A Torino il tedesco si è imposto sul campione russo uscente.

Il tedesco Alexander Zverev ha battuto i primi due giocatori in due partite consecutive e vince per la seconda volta l’ATP Finals 2021. Dopo aver eliminato il campione Novak Djokovic in tre set in semifinale, Zverev ha messo a segno una prestazione dominante nella finale di questa domenica 21 novembre, battendo anche il secondo tennista più forte al mondo, l’atleta russo Daniil Medvedev 6-4, 6-4.

Il titolo è il culmine di un bell’anno per Zverev, che ha vinto anche la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo e che ora ha concluso il 2021 con 19 titoli vinti nella sua carriera come giocatore singolo. L’unico premio che ancora manca nella collezione di Zverev è la vittoria al Grande Slam, avendo perso la finale contro Dominic Thiem agli US Open dell’anno scorso.

La finale di ATP Finals è stata la rivincita del round di martedì, contro Medvedev, che ha battuto il campione nel tie-break del terzo set. Al Pala Alpitour di Torino, Zverev è stato praticamente intoccabile al servizio, vincendo 20 punti su 25 nel primo set. Zverev nel secondo set è diventato più sicuro iniziando a mettere in difficoltà l’avversario a colpi di volée.

Dopo il suo trionfo, Zverev ha dichiarato: “È stato fantastico. Ho vinto la finale del World Tour contro un giocatore con cui avevo perso cinque volte di fila, quindi ho dovuto giocare una delle mie partite migliori. Sono felice di questa vittoria e di andare finalmente in vacanza”, commenta il campione. “Non vedo l’ora che arrivi il prossimo anno”, conclude Zverev.

“É sbalorditivo”, commenta con un post su Twitter la pagina officiale di ATP Tour ( @atptour ):

