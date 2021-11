amici-21,-maria-de-filippi-infuriata:-“ma-le-p***e-dove-le-abbiamo?”

Durante la puntata domenicale di Amici del 21 novembre Maria De Filippi si è infuriata a causa dell’atteggiamento di due cantanti: Albe e LDA. Ecco cosa è successo.

Grande tensione nello studio di Amici verso la fine della puntata di domenica 21 novembre, andata in onda come sempre su Canale 5. La schiettezza di Maria De Filippi è ormai da anni nota a tutti i telespettatori: la conduttrice spende spesso parole di conforto e sostegno per gli allievi della scuola, ma quando lo ritiene giusto non risparmia i rimproveri.

Questa volta l’atteggiamento di due cantanti le ha fatto perdere completamente la pazienza: ad innescare la sua ira sono stati Alberto La Malfa, in arte Albe, e Luca D’Alessio, in arte LDA. Tutto è iniziato da una gara di canto, in cui i professori Rudy Zerby, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno assegnato agli allievi dei brani con l’idea di farli uscire dalla loro “comfort zone”.

Amici, Maria De Filippi infuriata: ecco cosa è successo

La classifica finale della competizione ha visto LDA all’ultimo posto: a pesare è stato il voto 0 assegnatoli da Anna Pettinelli, la quale lo ha accusato di aver adottato per la sua esibizione le modalità consigliate dal suo coach Rudy Zerby, sostenendo quindi di non aver svolto il compito richiesto. Il voto, ha poi spiegato, è equiparabile a un “non classificato”.

Come conseguenza dell’ultima posizione, LDA è finito direttamente in sfida. Ma a far scoppiare la bomba in studio ci ha pensato Albe, che non ha ritenuto giusto il provvedimento della prof. Pettinelli. Per questo motivo si è offerto di prendere il posto del suo compagno. “Lui ha fatto meglio di me – ha detto – non se lo merita. Non lo faccio per lui, ma perché lo ritengo corretto”.

A quel punto Maria De Filippi ha chiamato in causa LDA, palesemente scocciato per dover andare in sfida a causa di uno 0 a suo parere immeritato. “Non è presunzione ma consapevolezza per quello che ho fatto, ho studiato per una settimana e prendere 0 è una follia”, ha spiegato.

La conduttrice, interpretando il gesto di Albe come una “difesa non richiesta”, si è rivolta allora in modo eloquente a LDA, apparso favorevole alla sostituzione: “Tu sei d’accordo? Ma le p***e nella vita dove le abbiamo? A casa?”. E gli ha ricordato che, in quanto di aver scelto di fare il cantante, deve essere pronto ad andare “in sfida tutti i giorni”.

La sfuriata di Maria De Filippi ha generato immediatamente le critiche dei telespettatori sui social. In tanti hanno ritenuto eccessiva la reazione della conduttrice, sostenendo che non avesse ben compreso le motivazioni che avevano spinto Albe a proporsi al posto di LDA. Per capire gli sviluppi della vicenda occorrerà attendere i prossimi Daytime di Amici 21.

