alessandro,-fidanzato-francesca-cipriani:-“darei-la-vita”,-nozze-in-vista?

“La amo, darei la vita per lei”, queste le parole di Alessandro Rossi, il giovane fidanzato di Francesca Cipriani, ospite stasera al GF Vip.

Alessandro Rossi è il fidanzato 30enne della concorrente del Gf Vip 2021, Francesca Cipriani. Il ragazzo è stato uno degli gli ospiti a Pomeriggio 5 lunedì scorso è in quell’occasione ha fatto dichiarazioni importanti. Alla domanda della presentatrice se fosse innamorato della Cipriani e Rossi ha risposto che darebbe la vita per lei. Poi ha raccontato che è la sua sensibilità e dolcezza ad averlo colpito. “Lei per me è unica, speciale”, afferma a Barbara D’Urso.

Di Alessandro sappiamo che è nato a Cesenatico, in provincia dell’Emilia-Romagna. Classe 1991, Rossi è un affermato costruttore e arredatori di case per i VIP. Con la Cipriani è fidanzato da poco, ma afferma il loro è stato amore a prima vista. I due passeranno il primo Natale da coppia separati, dal momento che la Cipriani dovrà rimanere nella Casa – sempre se non sarà eliminata prima – fino a lunedì 14 marzo marzo, giorno di conclusione del GF Vip 2021.

Nella stessa puntata interviene anche l’ex inquilina Jo Squillo, che ricorda Francesca come una sua grande amica piena di vitalità e dall’animo leggero, ma che racchiude in sé anche grande fragilità e sensibilità, afferma la cantante. Poi scherzosamente minaccia il fidanzato Alessandro di trattarla bene “ti giuro che ti vengo a prendere”, dice Jo Squillo. Poi la cantante fa riferimento al passato della showgirl abruzzese, dicendo che ha già sofferto in passato a causa dei suoi ex ragazzi. Alle parole di Jo Squillo Alessandro ha subito replicato di trattarla come merita, cioè come una principessa.

Poi Barbara D’Urso ha rimandato alla prossima puntata altri retroscena che coinvolgono la coppia Alessandro Rossi-Francesca Cipriani. Un’anticipazione sarà che sapremo come i due si sono conosciuti, e sarà una cosa molto emozionante.

L’incontro di Francesca Cipriani con il suo fidanzato Alessandro al GF Vip

Sulla pagina ufficiale Instagram del Grande Fratello è stato anticipato che nella puntata di oggi, lunedì 22 novembre, Alessandro entrerà nella casa per salutare la sua fidanzata. Sulla didascalia a corredo della foto la pagina scrive che il ragazzo dovrà “chiederle qualcosa di davvero… davvero… davvero importante”, ci saranno nozze in vista? Poi un utente scrive ironicamente: “Scusate non fate prima a metterlo in casa come concorrente? Tanto i parenti sono più famosi dei concorrenti”.

