addio-“barry-white”:-il-manifesto-choc-per-la-morte-di-eduardo

Un necrologio, come tanti se ne vedono per le strade di Napoli e in altre zone della Campania. Nulla di strano, all’apparenza. Ma sul manifesto funebre di Eduardo, detto “Barry White”, morto a sessantacinque anni è comparsa anche una frase choc, dal contenuto fortemente no vax. I necrologi sono stati affissi nei dintorni di piazza Carlo III, nella zona Est di Napoli.

“È mancato con tutte le 2 dosi di vaccino fatte“. Ecco la frase apparsa sul necrologio di Eduardo. Sessantacinquenne morto, secondo le prime indiscrezioni, dopo aver contratto il covid-19. Evidente l’intento polemico del messaggio. E così la dipartita del signor Eduardo, detto “Barry White“, diventa ennesima occasione di polemica. Ma l’agenzia funebre si discolpa: “Abbiamo rispettato alla lettera la volontà dei familiari”.

Il manifesto funebre no vax di Eduardo Barry White

La ditta di onoranze funebri che si è occupata di stampare il manifesto, la Gennaro Tammaro, cerca di placare le polemiche che si sono già scatenate sul web. I titolari dell’agenzia, dopo essersi consultati con i propri avvocati, hanno deciso di rispettare la volontà dei parenti del defunto inserendo la frase dal forte sapore no vax.

In molti su Twitter e Facebook credevano si trattasse di una fake news, invece Fanpage ha subito confermato la veridicità del necrologio.

temono che si dica in giro che l’hanno fatto morire non facendogli fare il vaccino? — Dave lo snob puccioso (@dav1d3) November 22, 2021

Secondo gli ultimi dati raccolti, quindi, sarebbero stati proprio i familiari del defunto a insistere affinché quella scritta fosse riportata sull’annuncio mortuario. Il dolore, in certi casi, giustifica tutto, anche certe leggerezze. Ma adesso si apre un nuovo capitolo, relativo alla strumentalizzazione del necrologio, e quindi della morte del povero Eduardo.

La polemica sulla foto

La foto, che era stata con soddisfazione postata in molti gruppi no vax su Telegram, rischia ora di diventare una pessima arma in mano ai negazionisti. Non sappiamo cosa è capitato davvero al povero signor Eduardo, e non neghiamo la possibilità che possa essere deceduto dopo le due dosi di vaccino.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Morte Antonietta, la madre di Montano Antilia era positiva al Covid

Ma ciò non ha alcuna evidenza scientifica o rilevanza tecnica. Non si tratta in alcun caso di un argomento a favore della pericolosità dei vaccini. I dati ci dicono che è possibile che un vaccinato muoia a causa del covid, ma anche che i vaccini offrono una forte protezione: con essi c’è il 96% in meno di rischio di morte. I non vaccinati, ricordiamocelo sempre, rischiano molto di più.

The post Addio “Barry White”: il manifesto choc per la morte di Eduardo appeared first on Ck12 Giornale.