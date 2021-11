Lutto al Saturday Night Live, Peter Aykroyd è morto: addio all’attore e sceneggiatore, suo fratello era il celebre Dan.

È morto Peter Aykroyd, ex membro del cast e scrittore di Saturday Night Live. Aykroyd è il fratello minore dell’attore Dan Aykroyd e ha fatto parte del Saturday Night Live nel 1979 e nel 1980. Aveva 66 anni al momento della sua scomparsa. Nessuna causa di morte è stata indicata.

Sebbene molto meno famoso del più noto Dan, l’attore era davvero amatissimo dal pubblico che segue lo storico show da sempre. Il Saturday Night Live ha annunciato la morte di Aykroyd dopo l’episodio della scorsa notte con un tributo allegato al cortometraggio Java Junkie, in cui Aykroyd interpretava un uomo dipendente dal caffè.

Il video è stato condiviso sui social network e decine sono stati i messaggi per ricordare l’attore scomparso. Oltre a far parte di Saturday Night Live, Aykroyd ha co-creato la serie di fantascienza del 1996 PSI Factor, con Christopher Chacon e Peter Ventrella, e con suo fratello Dan come special guest nel ruolo di se stesso. In Italia, la serie venne trasmessa nel luglio 1998 su Italia 1.

Chi era Peter Aykroyd, il tributo al celebre attore

Aykroyd è apparso anche come attore negli anni ’80 e ’90 in film e serie come Spie come noi del 1985, diretto da John Landis, Teste di Cono del 1993, Oltre la legge del 1999 e Hot Shots del 1986. Ha anche co-scritto il film del 1991 Nient’altro che guai con suo fratello Dan, che ha diretto e recitato nel film insieme a Chevy Chase, John Candy e Demi Moore.

Peter Aykroyd è stato anche impostato per essere la voce di Elwood Blues nella serie animata The Blues Brothers del 1997, anche se la serie non è mai andata in onda. Jim Belushi doveva fornire la voce di Jake Blues, il che avrebbe significato che i due sarebbero stati le controparti animate dei loro fratelli, Dan e John, quest’ultimo scomparso molti anni prima in circostanze tragiche.

Peter Aykroyd era nato il 19 novembre 1955 a Ottawa, Ontario, Canada da Lorraine e Peter Aykroyd. Come notato sopra, era appunto il fratello minore di Dan Aykroyd. Come indicato da Saturday Night Live, è morto il 20 novembre 2021.

