Oroscopo di Paolo Fox 22 novembre: tutto su amore e lavoro di questo lunedì

Ariete – Sole favorevole, ma Venere tornerà solo il prossimo mese. Attendete ancora per le discussioni in amore. Sul lavoro vanno bene finanze e contati, siate favorevoli alle nuove idee.

Toro – Luna favorevole in amore, si preannunciano incontri interessanti anche per chi è single. Sul lavoro potresti ricevere una buona conferma.

Gemelli – In amore potrebbero esserci dei cambiamenti di atteggiamento nei confronti di una persona in particolare, specie nella giornata del 24. Sul lavoro accusate stanchezza, troppi progetti.

Cancro – Oggi la Luna è con voi e vi porta lucidità in amore. Sul lavoro non dovete sottovalutare le nuove proposte, ma non fatevi prendere dall’ansia del “tutto e subito”.

Leone – In amore la situazione non è facile da gestire per quanto riguarda le nuove coppie. Forse ci sono stati conflitti recenti. Saturno opposto, siate cauti specie per quanto riguarda l’investimento di soldi.

Vergine – Luna favorevole in amore, non sottovalutate i nuovi incontri. Sul lavoro qualcuno sa quanto valete, tenete d’occhio le nuove proposte.

Bilancia – In amore vi aspetta un’altra giornata stancante, cercate di evitare le complicazioni. Sul lavoro ci potrebbero essere problemi economici. Se lavorate in gruppo cercate di trovare un equilibrio.

Scorpione – Luna favorevole, è il caso di chiarire se avete problemi in amore. Sul lavoro sei in fase di recupero.

Sagittario – In amore c’è Venere neutrale, ma mercurio tornerà presto nel vostro segno. Sul lavoro, se lo avete instabile potrebbe arrivare qualcosa in più.

Capricorno – Luna opposta in amore: potreste essere stanchi o diffidenti. Stanchezza anche sul lavoro, dovete risolverla in queste settimane.

Acquario – In amore si aprono prospettive interessanti grazie al Sole favorevole. Tenete d’occhio gli incontri a fine novembre. Sul lavoro potrebbe arrivare una buona notizia, ma devi riorganizzare le tue attività.

Pesci – In amore si prospetta un buon recupero, oggi la Luna è favorevole. Sul lavoro, se dovete fare una richiesta, effettuatela in queste 48 ore.

