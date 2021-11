Oroscopo di Branko 22 novembre: lunedì di novità in amore e lavoro

Ariete – Buone notizie per l’amore e per chi è solo da tempo, in arrivo incontri piacevoli.

Toro – Le decisioni che prenderete saranno importanti per il futuro, siete in una buona forma fisica.

Gemelli – Se dovete parlare con il partner non esitate, Venere favorevole vi darà forza. Cercate di riposare, un pò di relax vi farà bene.

Cancro – L’attenzione per chi vi circonda sarà un plus per le vostre relazioni interpersonali. Attenzione alle cattive abitudini.

Leone – Volete come riconciliarvi con il mondo e la presenza di una persona a voi cara vi aiuterà. Attenzione agli sforzi fisici eccessivi.

Vergine – Prestate maggiore attenzione alle spese e non siate troppo impulsivi, potreste pentirvene.

Bilancia – Smettetela di preoccuparvi inutilmente, solo così vi godrete a pieno la vita. Non forzate le cose e cercate di riposare.

Scorpione – La vostra perseveranza sarà ricompensata e le occasioni per farvi notare non mancheranno.

Sagittario – Il periodo è piuttosto pieno e la stanchezza di fa sentire, ritagliatevi del tempo per voi stessi in un ambiente tranquillo.

Capricorno – Per rimanere in forma avete bisogno di una fuga non solo fisica ma soprattutto mentale. Attenzione a non diventare intolleranti.

Acquario – Riconciliazioni e discussioni potrebbero animare la giornata di oggi ma la fortuna vi sorriderà.

Pesci – Abbassate i toni e pensate due volte prima di parlare, le vostre parole potrebbero creare discussioni.

