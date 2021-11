“Mara Venier lascia”. A poche ore dalla messa in onda è caos: una voce pesantissima su Domenica In

Nuova vita per Mara Venier? La regina della domenica sarebbe pronta a lasciare la conduzione di Domenica In, in onda su Rai 1, per una nuova avventura. Secondo alcune voci la Venier sarebbe in lizza per un ruolo importante in una nuova fiction di Rai Uno. A rivelarlo il settimanale Vero. D’altronde per la conduttrice non sarebbe una novità. Prima di debuttare sul piccolo schermo, infatti, la Venier ha lavorato a lungo come attrice.

Una carriera iniziata con l’ex marito, l’attore Francesco Ferracini. Una scelta, quella di lasciare la conduzione, che potrebbe permetterle più tempo da dedicare alla famiglia. Come lei stessa vorrebbe. “Lo ripeto e ne sono convinta. Dopo questa smetto. È troppo faticoso… anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me“, aveva già detto in una lunga intervista al settimanale Oggi.

E ora l’occasione potrebbe essere dietro l’angolo. Tra i nomi che spuntano per la successione ci sono quelli di Caterina Balivo, Bianca Guaccero e Alberto Matano. Ma a fare più rumore è quello di Alessia Marcuzzi, che ha lasciato da poco, e per scelta, Mediaset. Insomma, le sorprese non mancheranno.