Manuel Casella, chi è l’ex fidanzato di Amanda Lear: fu amore vero?

Manuel Casella, è l’ex fidanzato di Amanda Lear è stato noto al pubblico proprio per esser stato molto vicino alla donna dai mille volti e dai mille segreti.

La storia con Amanda Lear fece molto parlare proprio per quanto riguarda i 40 anni di differenza tra la donna e il modello, infatti venne definito come il toyboy di Amanda Lear.

In molti accusarono il modello di fare carriera solo perché legato sentimentalmente con lei, proprio perché non aveva delle reali capacità o reali talenti.

Durante al relazione amorosa con Amanda Lear, il toyboy cominciò a partecipare in diversi programmi televisivi, la coppia dimostrò di avere un profondo sentimento e stima reciproca.

Dopo aver rotto con Amanda Lear, il giovane mentre era ospite a Domenica In, parlò della sua nuova vita e di come ha lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla vita di coppia e al come essere un buon padre.

I due si sono conosciuti proprio quando Amanda Lear conduceva la trasmissione Brutto Anatroccolo, in onda su Italia 1, da quel momento in poi per la coppia ci fu un colpo di fulmine, il quale durò per diversi anni.

Manuel Casella, ha cominciato la sua carriera in tv partecipando all’Isola dei Famosi

Il modello partecipò ad una delle edizioni condotte da Simona Ventura, attualmente si occupa di interior design, infatti sul Canale 56, conduce il programma televisivo “Ok, la casa è giusta”, in questo spazio sicuro riesce a dare consigli sugli arredi delle case.

La relazione terminata da diversi anni con Amanda Lear ha lasciato un bel ricordo, questo l’ha portato a scoprire la semplicità e il lato dolce che non pensava di avere.

La conduttrice del Brutto Anatroccolo sembra che non sia riuscita a sopportare il suo carattere peperino, infatti ha dichiarato che Amanda Lear a primo impatto può sembrare una donna sopra le righe, ma è stata in grado di far scoprire al modello il suo lato più semplice, la sua dolcezza.

Al tempo stesso la donna non riusciva a sopportare il carattere irascibile del modello, questa è stata una delle cause principali della loro improvvisa rottura.

