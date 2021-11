L’Eredità, la campionessa Ketty senza scarpe: “Sei sudicia…”

I protagonisti del quiz show L’Eredità, la campionessa Ketty Munari gioca senza scarpe: le accuse del pubblico.

Divide il pubblico Ketty Munari, la giovanissima campionessa del quiz show L’Eredità, il gioco più longevo della televisione italiana, in onda su Raiuno ogni sera alle 18.45 e condotto da Flavio Insinna. In molti ne contestano l’atteggiamento ritenuto da tanti troppo “spavaldo”.

Nell’ultima settimana, la campionessa per ben quattro volte è arrivata fino al gioco finale della Ghigliottina, ma ha poi sbagliato la parola misteriosa, per cui il suo montepremi è ancora fermo a zero. La ragazza, che proviene da Fontaniva, in provincia di Padova, studia all’università di Trento.

Leggi anche –> L’Eredità, Ketty Munari la campionessa: il retroscena sul fidanzato

Ha 22 anni e due fratelli, Ludovico e Nicolò, a cui è molto legata, il primo è anche suo gemello. Studentessa di Beni Culturali, ha affrontato finora molto bene le prove che l’hanno vista impegnata nel quiz show di Raiuno. Già diplomata al Liceo Tito Lucrezio Caro di Padova, deve però fare i conti con gli hater.

Leggi anche –> L’Eredità, Ketty torna in studio: per molti è la sosia di Valeria Bilello

Ketty Munari si presenta all’Eredità senza scarpe e scoppia il caos sui social

Come purtroppo spesso capita, soprattutto quando un campione resta in carica per più di qualche puntata e ancora peggio se questi è una donna giovane – ricordate le critiche a Martina Crocchia nei mesi scorsi? – sono tanti coloro che accusano, anche senza senso, chi partecipa al quiz show.

La colpa di Ketty Munari, in questo caso, è di essersi presentata in trasmissione senza scarpe, ma non solo: durante il Triello si è anche seduta. La polemica no sense che ha coinvolto la ragazza lascia un po’ sgomenti. I commenti che arrivano alla sua scelta di non indossare calzature, della quale peraltro non conosciamo le ragioni (magari è solo scaramanzia), sono durissimi.

“Qualcuno mi spiega perché questa sudicia di Ketty all’Eredità sta senza scarpe”, è il brutale commento di un utente su Twitter. Poi ancora altri mettono in evidenza il “problema”. Qualcuno poi pensa che ci siano ragioni di salute: “Ma Ketty ha qualche problema? Non solo è senza scarpe, ma sta anche seduta…”, viene evidenziato.

The post L’Eredità, la campionessa Ketty senza scarpe: “Sei sudicia…” appeared first on Ck12 Giornale.