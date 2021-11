Gina Lollobrigida, il suo avvocato è Antonio Ingroia: ecco come mai

Gina Lollobrigida, ha scelto Antonio Ingroia come suo avvocato, ha dichiarato che subisce attacchi alla sua libertà e al suo patrimonio. La causa che vede l’attrice contro il figlio che ha chiesto l’avvio della procedura di amministrazione di sostegno verrà gestita dall’avvocato Antonio Ingroia.

La Casszione, ad Ottobre ha confermato quanto deciso dalla Corte d’Appello di Roma, ha dichiarato inammissibile il ricorso dei legali dell’attrice, reputando l’attrice bisognosa d’assistenza nel compimento di atti straordinari d’amministrazione, i quali riguardano il suo patrimonio e la sua società.

L’attrice non condivide questa decisione, per questo motivo ha nominato Antonio Ingroia come suo avvocato, da un video pubblicato su Facebook ha dichiarato di voler esercitare il suo legittimo diritto di invecchiare senza essere derubata, perché ha 94 anni, forse per qualcuno non è abbastanza lucida per amministrare il suo patrimonio.

L’avvocato ha sostenuto la tesi dell’attrice, dichiarando che nei confronti della star cinematografica sono stati fatti degli indegni attacchi. Tramite un’intervista sul Corriere della Sera, l’avvocato ha raccontato che la scelta dell’attrice è nata da Netflix.

La serie su Pino Maniaci, il giornalista perseguitato dopo le battaglie contro l’ex collega Saguto per via dei beni confiscati a causa di amministratori giudiziari disinteressati.

Gina Lollobrigida, ha visto come Antonio Ingroia ha difeso Maniaci, il quale è stato assolto

L’avvocato ha dichiarato nell’intervista che bisogna mostrare un aspetto scenico, oltre all’eloquio e alla bella presenza, l’attrice e l’avvocato sono al terzo appuntamento, infatti ha dichiarato che la signora Gina è vittima di un amministratore “di sostegno”.

L’avvocato si ritiene un combattente, così come è stato per il caso Saguto, la sentenza ottenuta dal figlio, per l’avvocato è assurda, questa è una suggestionabilità delle perizie che vedono l’attrice come una donna che non sa gestire il proprio patrimonio non essendo lucida.

L’attrice per l’avvocato è consapevole delle sue scelte e delle sue azioni, adesso gli amministratori giudiziari vogliono farla passare per una donna incapace di intendere e di volere, infatti su questo punto vogliono batter chiodo contrattaccando e cercando di far luce sulla insolita richiesta del figlio.

Intanto l’attrice non vuole piegarsi al volere degli amministratori giudiziari, ribadendo a gran voce che è perfettamente capace di intendere e volere, nonostante le richieste insolite di suo figlio.

