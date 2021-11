“Come sto adesso”. Peng Shuai riappare in videochiamata: ecco dove si è rifugiata | Guarda

Nuovi importanti sviluppi nel caso di Peng Shuai, la tennista cinese che ha destato preoccupazione in tutto il mondo per il fatto di essere completamente scomparsa dalla circolazione dopo che ha denunciato dei presunti abusi sessuali da parte dell’ex vicepremier di Pechino. Ovviamente la sua denuncia, avvenuta via social network, era subito finita in pasto alla censura del regime, dato che la tennista aveva puntato il dito contro Zhang, un uomo molto importante del Partito comunista.

Adesso però Peng Shuai è riapparsa in videoconferenza con Thomas Bach, presidente del Comitato olimpico internazionale: la tennista ci ha tenuto a rassicurarlo sulle sue condizioni, dopo che il mondo intero si è interessato alla sua scomparsa. “Sto bene e sono al sicuro”, ha assicurato Peng Shuai, che è stata in videochiamata con il numero uno del Cio per circa mezz’ora. “L’atleta si trova nella sua casa a Pechino – si legge in una nota rilasciata dal Comitato olimpico internazionale – ma preferirebbe che in questo momento venisse rispettata la sua privacy”.

Quindi la scomparsa è stata più o meno volontaria: “È per questo che adesso preferisce passare il tempo con gli amici e la famiglia. Nonostante ciò, continuerà a essere coinvolta nel tennis, lo sport che ama così tanto”. Insomma, il Cio ha fatto la sua mossa dopo che era stato accusato di aver difeso troppo debolmente la tennista 35enne.