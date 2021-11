Chi è Maria De Luca, la moglie del comico Gabriele Cirilli

Ecco chi è la moglie di Gabriele Cirilli, Maria De Luca, la donna che ha conquistato il cuore dell’attore comico abruzzese.

Gabriele Cirilli, celebre comico e attore, è ritornato alla ribalta in tv dopo aver partecipato alla scorsa edizione di Tale e Quale Show 2020, mentre quest’anno si sperimenta in una nuova avventura. Ormai è ufficiale che in questo novembre 2021, dopo 14 anni, Cirilli torna ad esibirsi a “Zelig“. Della vita privata del comico sappiamo che la moglie si chiama Maria De Luca , la quale – racconta l’attore – lo l’ha aiutato a superare un momento piuttosto particolare.

Cirilli infatti racconta che per un periodo della sua vita ha sofferto di depressione a causa dei suoi problemi economici. L’uomo infatti spiega di come la carriera da comico non gli bastava per pagare l’affitto, allora la sua compagna l’ha aiutato con le spese finanziare.

Il comico parla di lei come “la fonte di tutte le mie energie”, e colei che è stata da colonna quando la sua vita era appesa ad un filo. Gabriele Cirilli ha conosciuto la moglie Maria De Luca a 14 anni, proprio sui banchi di scuola. Cirilli ricorda per filo e per segno il primo momento in cui i suoi occhi hanno posato su di lei, che vestiva con dei “jeans, le Clark, una camicetta con un maglione blu sopra, i capelli legati e un viso senza un filo di trucco”. Insomma il ricordo dell’attore è ancora indelebile nella sua mente, e le sue le parole traducono una persona ancora perdutamente innamorata dopo 32 anni.

Per tutti i loro amici e le rispettive famiglie quella relazione sarebbe rimasta come un ricordo adolescenziale, ma quell’amore ha resistito fino ad arrivare a dire il fatidico sì. Tra i due nel 2001 nasce il figlio Mattia che è diventato da allora il centro del mondo.

