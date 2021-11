Amanda Lear fidanzata? Ecco la verità sul misterioso amante

La splendida ottantaduenne Amanda Lear si è trovata un nuovo amore. E come al solito non si è fossilizzata sull’età, o altre questioni così marginali. Anche se l’artista nata a Saigon aveva dichiarato in passato di averne abbastanza di compagni e amanti, c’è ricascata. spunta un nuovo fidanzato per Amanda!

Nessuna novità. Non è certo la prima volta che Amanda Lear si lascia conquistare da un amante più giovane. Ma adesso sembra tutto al quanto più strano, dato che la nostra cara Amanda aveva giurato e spergiurato di aver “chiuso la boutique“.

Ecco il nuovo fidanzato di Amanda Lear

Una foto pubblicata nel maggio scorso, scattata a Trocadero, con la Tour Eiffel sullo sfondo, è il modo in cui la Lear ha deciso di comunicare al mondo di essersi trovata un nuovo fidanzato. E che fidanzato! Un bellissimo ragazzo. Biondo, occhi azzurri… E poi? E poi, niente. Sappiamo poco o nulla sulla sua identità.

Il post condiviso su Instagram aveva racimolato in poche ore decine di migliaia di like e tantissimi commenti più o meno sorpresi. C’è chi faceva gli auguri ad Amanda, chi le faceva i complimenti, chi invece domandava l’età del nuovo boyfriend.

Ora quel post è scomparso. Ma speriamo che non lo sia anche il fidanzato. Intanto noi abbiamo conservato la foto, e ve l’abbiamo riproposta. Per il resto, possiamo ipotizzare. Per esempio, puntiamo sul fatto che il giovane abbia almeno quarant’anni meno della Lear? Perché? Per capirlo dobbiamo riguardare al recente passato dell’artista…

I passati amori di Amanda

Senza voler tornare a Salvador Dalì e a David Bowie, e senza nemmeno voler citare Morgan Paul Lear (da cui Amanda ha preso il cognome) e Alain-Philippe Malagnac, ci piace ricordarvi la storia con Manuel Casella. Lui aveva quarant’anni meno di lei, faceva il modello e il valletto. Amanda lo conobbe nel ’99 quando lavorava allo show Il brutto anatroccolo. Stettero insieme sette anni.

Poi nel 2014 Amanda stupì il mondo con un nuovo amore. Anche questo quarant’anni più giovane di lei: si trattava dell’attore Anthony Hornez. Avete inteso l’antifona?

