vite-al-limite,-come-sono-diventate-oggi-le-star-del-reality-di-real-time

Ammettiamolo, la morbosità è uno dei sentimenti principali che ci spingono a seguire programmi come Vite al limite (in onda su Real Time). Ed è sempre la morbosità a spingerci a cercare notizie sui protagonisti dello show, dopo che le telecamere hanno abbandonato la cronaca delle loro storie. Ci affezioniamo ad alcuni personaggi e ci preoccupiamo della loro salute, certo. Ma vogliamo anche sapere se dopo la cura Nowzaradan siano davvero dimagriti… Oggi alcuni dei personaggi storici di Vite al limite sono diventati star del web.

Vite al limite è un reality show americano che segue per un anno la vita di persone obese impegnate a ridurre il proprio peso grazie alle cure del dottor Nowzaradan, specialista in bypass gastrico. Molti di questi pazienti, all’inizio, superano i trecento chili e sono bloccati al letto. Passano la vita a mangiare e a pensare al cibo. Poi, con le cure e le diete, dimagriscono. Alcuni pochi chilogrammi. Altri riescono a perdere più di duecento chili. Per questo, tra i molti protagonisti del programma, alcuni pazienti si sono trasformati in vere e proprie star dei social media… Ecco perché sappiamo così tanto sul loro destino. A tal proposito, vi interessa sapere chi è dimagrito di più?

Melissa, Zsalynn, Amber, Paula e Christina, da obese gravi a donne in forma

Melissa Morris è stata una delle prime pazienti seguite dallo show. Non è dimagrita subito. Il suo peso è diminuito dopo il bypass, ma la donna non ha seguito con costanza la dieta ed è ingrassata ancora. Negli ultimi tempi però si è rimessa in carreggiata. Oggi è mamma di tre bambini, ha una vita attiva, pratica sport e segue concerti. Tutto ciò è chiaro dalle foto che Melissa posta sulla sua pagina Instagram.

Un’altra storia felice è quella di Zsalynn Whitworth, assai soprappeso e insidiata da un marito violento e manipolatore. Oggi Zsalynn ha divorziato da quell’uomo, è una mamma serena, ed è molto più magra! Non ha raggiunto certo il peso forma, ma è sulla giusta via. In più, sembra felice, in base ai post che pubblica su Facebook.

Amber Rachdi è diventata una star di Instagram e Facebook (su FB ha più di 65.000 mi piace). Ha tantissimi follower, indossa capi sexy, si trucca con originalità e deve allontanare i troppi corteggiatori. Da donna cannone è passata a essere una ragazza sicura di sé e piena di sensualità.

La trasformazione più sconcertante è stata quella di Paula Jones. Dopo aver sfiorato i trecento chili Paula è tornata a essere una ragazza in salute, quasi magra, che mostra con piacere il suo corpo in selfie e video. La sua pagina Instagram ha moltissimi follower, e Paula è sempre sorridente. Ultimamente ha messo su di nuovo qualche chilo, ma la situazione sembra gestibile.

A soli ventitré anni Christina Phillips pesava più di trecento chili. Assumeva almeno settemila calorie al giorno. Grazie alle cure del dottore e all’operazione è scesa settanta chili, circa. Anche lei ha un bel seguito su Instagram.

Le rivincite di Justin, James e Steven: le star del reality Vite a limite

Justin McSwain, nativo della Carolina del Sud, pesava 312 chili. Poi si è sottoposto all’intervento chirurgico per la perdita di peso, e tutto è cambiato. Oggi lavora come grafico e passa il tempo libero in montagna o all’aria aperta. Dopotutto è sceso più di duecento chili! Non ci credete? Guardate la sua pagina Facebook.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Tammy Patton, la star di Vite al Limite irriconoscibile: l’ultima foto

James Jones ha perso almeno duecento chili grazie al programma Vite al limite. Purtroppo il ragazzo ha dovuto fronteggiare un tumore e le conseguenze di un incidente automobilistico. Ma oggi pare che stia bene, come testimoniano le foto che posta sul suo FB.

I fratelli Assanti sono stati forse fra i protagonisti più amati dello show. Steven era un tipo davvero particolare: turbolento, bugiardo, violento e drogatissimo. Dopo l’operazione, anche lui è riuscito a dimagrire. Si è persino sposato con una bellissima donna. Ma pare che sia ancora dipendente dagli antidolorifici.

The post Vite al limite, come sono diventate oggi le star del reality di Real Time appeared first on Ck12 Giornale.