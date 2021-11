Silvia Ghiozzi, chi è la figlia di Gene Gnocchi, avuta con Gianna

Silvia Ghiozzi, è la figlia del noto comico Gene Gnocchi il noto personaggio televisivo ha una lunga carriera da comico alle spalle, sia in televisione che in radio.

Non ama parlare molto della sua vita privata, è stato sposato per diversi anni con Gianna, dalla quale ha avuto tre figli, la primogenita si chiama Silvia e sta cercando di seguire le orme di suo padre.

La primogenita nata dall’amore con Gianna, nasce nel 1987, da sempre la donna ha mantenuto un certo riserbo circa la sua vita privata, infatti ha cercato sempre di evitare i riflettori.

Ha due fratelli di nome Marcello ed Ercole, la donna non ha mai lavorato nel mondo dello spettacolo e nonostante vorrebbe seguire le orme di suo padre, lavora in uno studio di consulenza del lavoro.

Inoltre è protagonista di uno spettacolo intitolato Radio Molla, in diretta su Canale 63, dove si esibisce al fianco di suo padre, il progetto risale al 2019.

Il carattere della donna è molto simile a quello di suo padre, l’ironia e l’umorismo sono destinati a chi è molto più stretto a lei, con Radio Molla la figlia di Gene Gnocchi vuole dimostrare a tutti quanto stimi suo padre.

Silvia Ghiozzi, tramite il progetto con suo padre Gene Gnocchi, Radio Molla, vuole dimostrare di che pasta è fatta

La donna ha mostrato dal 2019 di essere molto simile a suo padre proprio avendo sempre la battuta pronta, ha deciso di intraprendere una nuova avventura con suo padre per la prima volta in un programma televisivo.

Il progetto è partito nel migliore dei modi, la figlia primogenita proprio come suo padre è appassionata di musica rock. Non ama molto i social infatti non ha nessun profilo Instagram o Facebook, mentre della sua vita privata si hanno pochissime informazioni.

Gene Gnocchi è uno dei conduttori più amati di sempre, per la prima volta ha intrapreso un progetto lavorativo con sua figlia, in questo modo potrà farsi conoscere dal pubblico a casa, esibendosi in tutto quello che le riesce meglio, ovvero essere una comica nata, proprio come suo padre Gene Gnocchi.

