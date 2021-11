Oroscopo di Paolo Fox weekend 20 e 21 novembre: ecco la super classifica per tutti i segni.

Ariete – Nel fine settimana sarete dominati da dubbi sentimentali e uno stato di agitazione sul lavoro. Cercate di mantenere la calma soprattutto in campo professionale, in amore la situazione migliora da domenica. Finalmente nel weekend riuscirete a risolvere un problema che riguarda la casa. In amore, avete un disperato bisogno di serenità, siete preoccupati. Almeno nella giornata di domenica cercate di staccare la spina, di riposare testa e fisico. Inoltre, questa giornata vi regala una bella dose di energia positiva.

Toro – I sentimenti sono promettenti nel weekend, nella giornata di sabato c’è qualcosa in più in amore. Sono giornate utili per il lavoro, ma i nati del segno dovrebbero riposare un po’ di più. Siete malinconici, forse vi manca una persona che non è al vostro fianco. In amore, c’è qualcosa da puntualizzare. Siete nervosi, specialmente nella prima parte della giornata di domenica, forse ci sono tantissime cose da chiarire in famiglia. In campo lavorativo, i cambiamenti sono dietro l’angolo.

Gemelli – State vivendo situazioni molto coinvolgenti in amore, nella giornata di sabato la Luna potrebbe invitarvi a un chiarimento. Alcuni potrebbero dover risolvere una questione legale. Il weekend parte in maniera eccellente, la Luna nel segno regala diverse emozioni. La creatività è al massimo. La giornata di domenica è tesa, ma porta qualche vantaggio inaspettato.

Cancro – Luna favorevole nel fine settimana e le stelle aiutano a risolvere qualche problema sul lavoro. Questo è il momento giusto per iniziare a programmare progetti. C’è qualcosa che non vi convince nella vostra relazione d’amore, ma questo periodo permette di fare delle scelte lavorative importanti. Avete bisogno anche di svagarvi e di ritemprare le energie. La settimana si conclude con Venere opposta, quindi, attenzione in amore.

Leone – L’amore torna protagonista, nella giornata di sabato la luna è favorevole e porta a una nuova riscoperta dei senimenti. Attenzione a qualche piccolo disagio sul lavoro. Si prospettano possibilità nel settore pratico. Siete in ansia per una competizione. Siete anche irritabili, la vostra voglia di tenere tutto sotto controllo o di vincere sempre è un problema.

Vergine – Nel fine settimana potreste avere degli incontri importanti, cercate di non sottovalutarli perché state vivendo un periodo di grandi intuizioni. Bene anche il lavoro. Non vi sentite in perfetta forma. La Luna dissonante di sabato invita a essere molto prudenti soprattutto nelle ore serali. Domenica è una giornata priva di slanci particolari in cui potreste ottenere poco, cercate di rimandare tutto a lunedì.

Bilancia – L’amore procede a gonfie vele, ma alcune coppie potrebbero risentire di un po’ di instabilità. I nati del segno possono sentirsi stressati in questo periodo, ma arrivano piccole ricompense sul lavoro. Non abbiate paura di sognare. I single del segno potrebbero conoscere una persona nuova. C’è aria di cambiamento. Domenica è una giornata caratterizzata da una Luna positiva, che vi mette di buon umore. Favoriti i nuovi incontri.

Scorpione – Cercate di evitare i conflitti nel weekend, anche se c’è una forte tensione nell’aria che aumenta proprio nella giornata di sabato. Cautela nelle relazioni. Nel weekend avete poca energia e in più dovete fare i conti con una Luna in opposizione. Non tuffatevi nei ricordi e cercate di vedere gente capace di distrarvi.

Sagittario – Amore sottotono in questo periodo, ma a partire dalla giornata di sabato inizia un periodo più facile per i sentimenti. Sul lavoro potrebbero sorgere dei dubbi, cercate di non stancarvi troppo. Sabato è la classica giornata che impone un ritmo molto sostenuto. Le distrazioni sono troppe. Domenica è divisa a metà: nella prima parte della giornata siete giù di morale, invece, nella seconda cambiate umore e tornate a essere molto seduttivi.

Capricorno – Cercate di essere positivi per il futuro che le buone notizie sono in arrivo, anche se c’è una forte tensione i vostri sentimenti sono ricambiati, cercate di restare motivati. Siete delle persone passionali e gelose. Prima di dire qualcosa rifletteteci attentamente, non siete troppo frettolosi in amore. Siete anche delle persone serene, ma staccate la spina: le incomprensioni nate sul lavoro saranno presto risolte.

Acquario – Nel fine settimana in arrivo la Luna in è opposizione e porta agitazione nell’aria. Cercate di non stancarvi troppo. Sabato è una giornata caratterizzata da una Luna in aspetto favorevole. Potreste sfornare un’idea davvero geniale. Anche i sentimenti sono più facili da gestire. Organizzate una bella serata con il vostro partner. Domenica è una giornata da trascorrere in due: voi e la persona che amate. Dovete prendere delle decisioni importanti insieme, c’è da vagliare un scelta di coppia.

Pesci – La Luna nel weekend è polemica e potrebbe portare qualche tensione in amore. Cercate di concentrarvi sul lavoro dove potreste essere chiamati a fare dei compromessi, non sempre facili. Nella giornata di sabato avete la possibilità di mettere a posto i conti in sospeso. Scacciate vie le malinconie. Domenica sottotono, avete voglia di non fare nulla, invece dovete assolvere un compito che avreste rimandato volentieri.

