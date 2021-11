Oroscopo di Paolo Fox 21 novembre: domenica da dedicare a nuovi amori o al partner

Ariete – L’amore è un po’ nel caos, bisogna aspettare il prossimo mese per recuperare. Sul lavoro non affrettate i tempi anche se avete la possibilità di essere un passo avanti agli altri.

Toro – Prendete tempo se vi aspettano dei discorsi importanti in amore. Calma anche sul lavoro, non fatevi prendere dall’ansia.

Gemelli – In amore la situazione va meglio, ma le coppie che sono molto in crisi avranno delle tensioni a partire dal 24. Sul lavoro inutile cercare nuove proposte, meglio concentrarsi sulle sfide.

Cancro – Vi sentite sfiduciati in amore, ma chi non lo trova è perché non lo cerca. Il lavoro è in recupero e Marte vi invita a prendere di petto le situazioni.

Leone – In amore le prossime giornate sono fondamentali. Venere protegge le coppie nate il mese scorso, ma resta neutrale. Sul lavoro in vista un progetto importante, ma è una situazione che si protrarrà per mesi.

Vergine – Sei rimasto scottato in passato, questo potrebbe essere un ostacolo a trovare l’amore. Sul lavoro stai recuperando, ma molto dipende da ciò che hai fatto in passato.

Bilancia – Complicazioni amorose in vista tra oggi e domani. Mercurio è favorevole e aiuta a guadagnare qualcosa part-time. Entrano più soldi di quanti ne escono.

Scorpione – Per questa domenica è meglio se vi tenete alla larga dai conflitti in amore; sul lavoro potrebbero esserci dispute e contenziosi legali, ma nulla di irrisolvibile.

Sagittario – Domenica sottotono, la luna è ancora in opposizione; anche sul lavoro la situazione è di stasi, mantenete la calma.

Capricorno – Se avete dei problemi nella relazione cercate di risolverli nella giornata di oggi; brutte notizie al lavoro tra conflitti legali e dispute. Alla fine del mese potrebbe esserci qualche buona notizia.

Acquario – Buone notizie in amore: la luna è favorevole. Sul lavoro attenti alle spese, ce ne sono state troppe in passato.

Pesci – Distanze in amore, ma non è detto che sia per forza qualcosa di grave. Niente di nuovo sul fronte lavorativo.

