Oroscopo di Branko 21 novembre: domenica speciale, ecco per quali segni

Ariete – Avrete bisogno di fare qualche accertamento dei fatti prima di prendere una decisione che comporta degli impegni. Beneficiate di influenze planetarie che tirano su il vostro morale. State andando nella direzione giusta.

Toro – La precisione delle vostre idee sarà incoraggiante. Esprimetevi in modo chiaro, il vostro messaggio sarà capito. Fate attenzione a non abusare di alcune sostanze, in quanto ne siete sensibili. Limitate l’assunzione di alcool, di farmaci e di dolci.

Gemelli – Chiarezza d’idee e risoluzione sono all’ordine del giorno e dissiperete i vostri dubbi. Il buon umore è contagioso. Avrete bisogno della vostra totale capacità di resistenza. Fortunatamente, siete in buona forma, ma assicuratevi di assumere una dieta equilibrata.

Cancro – Sarete più ricettivi ai bisogni degli altri e più fiduciosi in voi stessi. La vostra disponibilità ad ascoltare sarà una fonte di armonia per tutti. State sfidando la sorte, per fortuna avete energia da vendere! Trovate un po’ di tempo per prendere una pausa da quello che state facendo.

Leone – Avrete l’opportunità di fare delle scoperte su voi stessi attraverso le vostre reazioni. Malgrado le passeggere sensazioni di stanchezza, beneficerete di una buona forma oggi. Ridate energia al vostro corpo con l’esercizio.

Vergine – Il vostro ottimismo vi farà guadagnare l’ammirazione di chi vi circonda e avrete la risposta pronta. Siate tolleranti, più che altro, perché non tutti saranno in grado di tenere il passo con il ritmo. Attenti al fegato e a non mangiare troppo.

Bilancia – Influssi planetari ravvivano il vostro ottimismo e quello delle persone che vi circondano. Siete in buona forma, mantenete lo sforzo che avete compiuto con la vostra dieta e le cose andranno ancora meglio.

Scorpione – Siete più impulsivi del solito. Evitate gli sport estremi e le discussioni burrascose. Siete più a vostro agio con voi stessi e riuscire ad ascoltare meglio le vostre esigenze. Avete bisogno di bere più liquidi e di adottare una dieta più leggera.

Sagittario – È facile discutere con la famiglia. Avrete grandi soddisfazioni se non resterete chiusi nella vostra bolla di sapone. Avrete l’energia a sufficienza per completare le vostre attività con successo. Malgrado tutto è necessario rallentare prima di eccedere troppo. Andateci piano.

Capricorno – Aspettatevi una giornata piena di sviluppi. Non rimanete sulle vostre posizioni. Sarete più consapevoli del vostro corpo e più pronti a prendervi cura di voi. Non esitate a seguire questa strada e a rallentare.

Acquario – Sbalzi di umore caratterizzeranno il vostro ambiente, oggi. Insisterete affinché le cose vengano prese sul serio, ma non esagerate. La vostra dieta è la causa dei vostri problemi di stomaco. Smettete gli eccessi!

Pesci – Il vostro alone di mistero è più forte di quanto pensiate e il vostro bisogno di pace può essere soddisfatto in altri modi. Siete in gran forma. Le cose andrebbero ancora meglio se tentaste di equilibrare la vostra alimentazione a lungo termine.

