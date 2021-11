morgan,-un-dramma-lo-ha-sconvolto:-il-suicidio-del-padre-e-la-depressione

Nel 2016, durante un’intervista con Maurizio Costanzo, Morgan rivelò al mondo l’immenso dramma che lo sconvolse in gioventù: il suicidio di suo padre. Un lutto tremendo, che il cantante dovette subire da adolescente, e non del tutto ancora superato.

Il giorno prima di uccidersi, il padre di Marco Castoldi, in arte Morgan, salutò il figlio dalla finestra. Una cosa che non aveva mai fatto. Il giovane Marco si girò e si chiese “Ma perché?”. Aveva forse subodorato qualcosa di strano. All’epoca, Morgan aveva appena sedici anni. Il giorno dopo, suo padre gli mise in mano un barattolino, dove si riponevano le pellicole fotografiche: dentro ci aveva infilato centomila lire. Poi, salutato il giovane Marco e sua sorella, si tolse la vita, quella mattina stessa. Ecco le parole che Marco Castoldi ha rilasciato il programma L’Intervista di Maurizio Costanzo qualche anno fa…

Il grave lutto che colpì Morgan sedicenne

Era l’11 ottobre 1988, la data di una tragedia. Il giorno in cui morì Mario, il papà di Marco, Un evento che, per forze di cose, ha segnato nel profondo il cantautore. Che cosa provò in quel momento? Morgan ne parlò senza imbarazzo con Costanzo. !Ho provato un’emozione molto forte”, confessò il cantante, “Da una parte c’è un aspetto più umano, di dispiacere, dall’altra più filosofico, perché mio padre è morto di suo volere, e quindi ti chiedi il perché. Sicuramente stava male, oggi si parlerebbe di depressione“.

E la depressione avrebbe colpito anche Morgan, negli anni a venire. Succede spesso: la morte del padre non può che influenzare la vita dei figli. E l’ex Bluvertigo ha già attraversato diversi momenti bui, con depressioni più o meno conclamate, crisi (cantante e vissute) e tristezze risolte attraverso dipendenze. Suo padre aveva quarantotto anni quando si è tolto la vita. E Morgan oggi ha la sua stessa età…

L’importante presenza della madre

Gli resta però sua madre. Donna con cui il cantante ha un rapporto difficile eppure preziosissimo. La madre è l’unico che riesca a calmare i suoi incendi interiori e a comprenderlo nel profondo.

Luciana Castoldi, che in passato è stata anche in televisione per difendere suo figlio. Commossa ha ripetuto che Morgan non è un mostro né un pazzo, anche se talvolta neppure lei è riuscita a controllarlo o a frenarlo. “Ha sempre vissuto vicino a me. Mi piaceva sapere quello che faceva. L’ho tenuto sempre sotto controllo”. Proprio la signora Luciana ha più volte sottolineato che suo figlio non ha mai superato la morte del padre. Per questo lo difenderà per sempre…

