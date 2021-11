memo-remigi,-“ecco-dove-ho-vissuto”:-la-sua-confessione-in-tv

Memo Remigi racconta la sua storia d’amore con la moglie defunta e il suo flirt con Barbara D’Urso che l’ha portato ad essere cacciato di casa.

Memo Remigi, all’anagrafe Emidio Remigi, è un cantante e conduttore radiofonico televisivo italiano, che ha intrapreso quest’anno l’esperienza di Ballando con le Stelle 2021. L’artista 83enne ha dimostrato grandi doti da ballerino in coppia con la ballerina professionista Maria Ermachkova . L’uomo nel corso delle puntate ha avuto sempre voti alti dalla giuria composta da: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Memo confessa che la sua passione per la danza ce l’ha da quando era ragazzo, quando infatti si dilettava a ballare il boogie woogie, il cha cha cha, il twist e il samba. Ad aiutarlo ad avere una buona performance è anche la sua alimentazione sana, fatta di riso in bianco, pesce, pollo. Insomma l’artista in nome della danza ha detto addio alla carbonara – almeno per il momento – e a tutte le tipicità culinarie romane. Memo infatti afferma che in sala prove fa molto caldo e se si concedesse dei piatti più elaborati “schiatterei all’istante“, dice con ilarità il cantante, “e preferirei rimandare il momento“ ha detto con il sorriso.

Nella seconda puntata di Ballando ha commosso il pubblico ricordando sua moglie Lucia, morta a gennaio 2020 dopo una dolorosa malattia. Memo racconta che il colpo di fulmine è scoccato a Milano e si sono sposati quando avevano entrambi 28 anni. La coppia ha condiviso tutto insieme e da quando Lucia lo ha lasciato il suo dolore è immenso, soprattutto il giorno dopo il suo funerale quando, aprendo la porta di casa, non c’era nessuno ad aspettarlo.

Memo Remigi e la convivenza con Barbara D’Urso

In un’intervista ha raccontato la sua vita privata, fatta di tentazioni, soprattutto se si lavora nel mondo dello spettacolo, afferma Emidio Remigi. E quando la moglie venne a scoprire del suo flirt con Barbara D’Urso negli anni Settanta lo cacciò di casa, dunque il cantante prese la palla al balzo per affittare un monolocale con la presentatrice di Canale 5.

L’artista afferma di essersi comportato con la D’Urso in realtà come un padre, dal momento che lui aveva quasi 40 anni e lei solo 19, cercando di proteggerla da “certi ambienti” come li chiama lui. Remigi quindi la porta nelle tv private insegnandogli i trucchi del mestiere fino a quando Pippo Baudo la prese a Domenica In.

