Gene Gnocchi, chi è la moglie e compagna di vita Gianna Ghiozzi

Gene Gnocchi, la storia d’amore con la sua attuale compagna lo rende molto felice, grazie a lei qualche anno fa nata la sua quarta figlia, Irene. Purtroppo no si sa molto circa la vita privata del comico.

Il conduttore e scrittore non ha pubblicato tanti dettagli sulla sua vita privata, nella sua carriera ci sono stati due grandi amori, il primo è quello per la sua ex moglie Gianna Ghiozzi, dalla quale ebbe nel 1987 sua figlia Silvia e subito dopo i figli Marcello ed Ercole.

Il matrimonio finì dopo qualche anno, subito dopo nella sua vita entrò Federica, una compagna molto più giovane, nel 2018 all’età di 58 anni, il comico è diventato padre di Irene che oggi ha 2 anni.

Il comico è al suo secondo matrimonio ed è molto felice, proprio perché ha due figlie fantastiche ed è estremamente felice di passare del tempo con loro.

Il comico più di una volta ha dichiarato che diventare padre in età non più “giovane” è quelcosa che genera molta ansia. Le preoccupazioni ci sono sempre state per il comico, ma vive secondo uno spirito diverso.

Dopo circa 30 anni di carriera si può concedere il lusso di scegliere quali lavori accettare, per poi correre di meno e avere meno impegni.

Le preoccupazioni economiche che un tempo gli davano diversi grattacapo, adesso sono solo un vano ricordo, non proviene da una famiglia agiata, ma quando è diventato padre per la prima volta si è dovuto rimboccare le maniche per riuscire ad accudire i suoi figli

Il comico da sempre è stato una delle personalità più famose in Italia, è appassionato di sport e calcio, da diversi anni collabora con La Gazzetta dello Sport, pubblicando una striscia satirica, strappando una risata ai lettori del quotidiano.

Il comico in realtà si chiama Eugenio Ghiozzi, nasce a Fidenza in provincia di Parma, il primo Marzo del 1955, dopo essersi laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Parma, si è diviso per diversi anni tra la carriera di avvocato e quella di frontman del gruppo I Desmodromici. Esordirà come comico proprio grazie alla trasmissione televisiva in onda su Canale 5, Zelig.

