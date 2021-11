Carriera e curiosità sulla giovanissima Francesca Cesarini, chi è la campionessa del mondo di para pole dance.

Tra le protagoniste della puntata del venerdì sera di oggi 19 novembre della trasmissione televisiva Le Iene, c’è una ragazza di appena 15 anni da compiere che si chiama Francesca Cesarini. La ragazza è l’esempio di come – nonostante la vita nasconda troppo spesso delle insidie e delle difficoltà – non bisogna mai arrendersi.

Questa giovanissima campionessa, nel corso della puntata di stasera del programma di Italia 1, concretizzerà un suo grande sogno, ovvero quello di conoscere Bebe Vio, l’atleta paralimpica per eccellenza, capace nel corso della sua carriera di risultati straordinari. Francesca Cesarini, intanto, non è da meno.

Ti potrebbe interessare anche questo articolo-> Bebe Vio, insulti e minacce alla campionessa azzurra

Proveniente da Magione, cittadina in provincia di Perugia, questa giovanissima umbra è infatti diventata da pochissimo campionessa di para pole dance, nella categoria PPLD1 al Virtual IPSF World Pole and Aerial Championship 2021. Si tratta di un risultato straordinario per questa ragazza, disabile fin dalla nascita.

Ti potrebbe interessare anche questo articolo-> Paralimpiadi Tokyo, Bebe Vio: “Ho rischiato di morire”

Cosa sapere su Francesca Cesarini, l’atleta paralimpica che ha conosciuto Bebe Vio

La ragazza è nata con una disabilità davvero grave: senza le mani e una gamba, ma non si è arresa mai e ha dato dimostrazione di una grande, immensa forza fisica ed interiore, che le ha fatto non solo superare le difficoltà quotidiane, ma raggiungere anche risultati davvero insperati per chiunque.

Atleta della ASD Plume Academy di Perugia, va detto che nella competizione ha avuto gioco facile – se così si può dire – perché si tratta dell’unica atleta al mondo a praticare la pole dance in questa categoria. In pratica, non aveva avversarie, ma questo non significa davvero nulla, perché a quei livelli occorre comunque arrivarci.

Francesca Cesarini, insomma, non potrà probabilmente diventare mai una campionessa paralimpica nella sua disciplina, ma è da oggi senza alcun dubbio uno dei simboli dello sport paralimpico azzurro. E grazie a Matteo Viviani da oggi è ancora più felice: ha conosciuto il suo mito, Bebe Vio.

The post Francesca Cesarini, chi è la campionessa del mondo di para pole dance appeared first on Ck12 Giornale.