Calibro 35, chi è il polistrumentista e compositore Enrico Gabrielli

Se amate la musica di qualità, di sicuro avrete già sentito parlare qualche volta di Enrico Gabrielli. Membro dei Calibro 35 (funk band che ripropone il mood delle colonne sonore anni ’70 italiane) e dei Mariposa, il giovane Gabrielli è un compositore, un produttore e un polistrumentista attivo su più fronti e pieno di idee. Ha collaborato a lungo con Manuel Agnelli e gli Afterhours, ha partecipato a tour insieme a Morgan. Ha musicato istallazioni d’arte e film, suonato con orchestre e collaborato con grandi nomi della musica internazionale. Fra gli altri, Steve Wynn, Daniel Johnston, Peter Buck e Mike Mills (dei R.E.M.), PJ Harvey e Damo Suzuki, (ex Can). E ora, con i Calibro 35, ha firmato le musiche della nuova fiction di Rai 1 Blanca.

Enrico Gabrielli (classe 1976) è soprattutto un clarinettista, ma è a suo agio anche con gli archi, le tastiere, la chitarra e gli altri principali strumenti a fiato. Si è diplomato in composizione al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Ha iniziato a suonare nel 1996, prima in ambito classico poi in gruppi di rock underground. Sperimentatore, arrangiatore e bravo turnista, ha collaborato con Marco Parente, Morgan e Afterhours. E per la band di Manuel Agnelli ha diretto l’orchestra al Festival di Sanremo 2009, durante l’esibizione del brano “Il paese è reale”.

Enrico Gabrielli, Calibro 35 e tanto altro

Dal 2007 è leader della band Calibro 35, molto apprezzata anche fuori Italia, e responsabile di premiati album ispirati alle musiche da cinema anni ’70. Il gruppo ha pure realizzato vere e proprie colonne sonore originali.

Fra queste, segnaliamo la colonna sonora della fiction Blanca, la serie tv prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, in onda in prima serata su Rai 1 a partire da lunedì 22 novembre 2021.

Da solo, Gabrielli è responsabile pure della colonna sonora dei film Ancora più bello (2021) e del seguito Sempre più bello (2022). Entrambi i film prodotti dalla Eagle Picture e usciti al cinema e su Netflix.

Dal 2012 è attivo ne L’Orchestrina di Molto Agevole, un gruppo che recupera la tradizione romagnola storica del liscio suonato con strumenti acustici.

Dal 2016, invece, è anche un discografico. Ha infatti fondato assieme al percussionista Sebastiano De Gennaro e il musicologo Francesco Fusaro la collana discografica su abbonamento 19’40”, specializzata in musica anti-classica. Ha pubblicato un libro di racconti di fantascienza, con EKT editore. Titolo: Le piscine terminali.

Le musiche di Blanca

Cosa dobbiamo aspettarci per le musiche di Blanca? Abbiamo a che fare con un crime drama (diretto da Jan Maria e liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi). Dunque Gabrielli sembra l’artista ideale per il commento sonoro. I suoi Calibro 35 sono specializzati nel sound sinistro e di suspense.

Ebbene, la serie tv racconta lo straordinario viaggio di una giovane donna non vedente. Una giovane che ha la possibilità di realizzare il suo sogno di bambina: diventare una consulente della polizia. La soundtrack della serie sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. Quando? Proprio a partire dalla messa in onda, ossia lunedì 22 novembre 2021.

