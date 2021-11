Ballando con le Stelle: è guerra aperta tra Morgan e Selvaggia Lucarelli

Ballando con le Stelle, Morgan e la polemica con Selvaggia Lucarelli, l’appuntamento con il talent show su Rai1 alle ore 21.00 condotto da Milly Carlucci.

Questa sera vedremo Lillo e Paolo Calabresi come ballerini, al posto di Ciro e Jessica Immobile, il calciatore ha dovuto rinunciare al programma per via di un infortunio.

Dopo aver lasciato il ruolo di giudice su X Factor, il personaggio televisivo ha fatto parlare di sé, dopo i problemi economici e le querele con Bugo, ha alzato i torni con Selvaggia Lucarelli.

Nel programma televisivo su Rai1, Morgan ha espresso tutto il suo disappunto, dichiarando che è un reato penale, e la violazione della privacy è perseguibile legalmente.

Infatti la giudice secondo Morgan avrebbe svelato un meccanismo che faceva parte di una confessione privata tra i due. L’artista stava parlando di meccanismi professionali che la giudice non era autorizzata a divulgare, proprio per questo motivo Morgan ha denunciato Selvaggia Lucarelli.

L’artista si è affidato ad un avvocato per poi attaccare Selvaggia Lucarelli nel ruolo di giudice, dichiarando che l’opinionista non ha competenze in ambito artistico e non ha cultura dell’arte, il musicista ha dichiarato di essere imbarazzato vedendola in difficoltà nelle vesti di giudice.

Ballando con le Stelle, Morgan denuncia Selvaggia Lucarelli, la ritiene iandatta al ruolo di giudice

Inoltre l’artista ha dichiarato che dovrebbe tacere ma nel momento in cui c’è in gioco la passione, non può fare a meno di notare l’incomptenza di chi sta giudicando. Sembra che Morgan sia rimasto scottato dal proprio passato di giudice, andato in fumo ormai da diversi anni.

Il talent show andrà in onda su Rai1 questa sera, condotto da Milly Carlucci, assisteremo alla diatriba tra i due personaggi televisivi, inoltre vedremo la partecipazione per una sola puntata di Lillo e Paolo Calabresi al posto di Ciro e Jessica Immobile.

Per recuperare tutti i momenti più importanti della diatriba tra Morgan e Selvaggia Lucarelli, potrete collegarvi al sito RaiPlay per recuperare tutto quello che è accaduto durante le puntate precedenti del programma televisivo in prima serata condotto da Milly Carlucci.

Attualmente l’artista ha pubblicato uno sfogo sul suo profilo Instagram, dichiarando che la musica e soprattutto il mondo dello spettacolo il più delle volte premiano concorrenti e artisti che non valgono, solo perché hanno qualcosa da raccontare o hanno l’aspetto migliore rispetto ad altri.

