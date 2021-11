Aurora lascia un grande dolore in famiglia e in tutta la comunità di Mugnano di Napoli. Al momento le cause del decesso sono ignote

Qualsiasi fossero i motivi per cui è morta la piccola Aurora, per tutta Mugnano è inattabile quanto successo. Nel Comune a Nord di Napoli è lutto per quanto accaduto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fernando Carretta: che cosa fa oggi, l’eredità della famiglia nelle sue mani

Su Facebook è cominciato il tam tam che diffonde la notizia e porta anche i messaggi di tanti cittadini che vogliono lasciare un cordoglio per chi in queste ore sta vivendo momenti trementi. Non solo da Mugnano ma anche da tante altre città arrivano messaggi di vicinanza per una tragedia del genere. Perché vista l’età, non ci sono altre parole per definire la morte di una vita così giovane.

Aurora, l’addio della comunità: domani i funerali

Nei vari gruppi Facebook dove i cittadini di Mugnano scambiano informazioni, notizie e opinioni, è stato pubblicato anche il manifesto funebre che dà la brutta notizia. Da questo si apprende che i funerali avranno luogo La cerimonia funebre si svolgerà domani, 21 novembre, presso la Chiesa Nunzio Beato Sulprizio, a Mugnano di Napoli. alle ore 11.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Reggio Emilia, corpo di una donna trovato nel parco

“Che gesù ti accolga in gloria”, “Sarai l’angelo più bello”: questa la portata dei messaggi per esprimere dolore e augurare un buon riposo alla piccola e conforto a una famiglia distrutta da un dolore inimmagginabile.

The post Aurora morta a soli 8 anni: “Sarai l’angelo più bello”, lutto in città appeared first on Ck12 Giornale.