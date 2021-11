uomini-e-donne:-andrea-nicole-senza-parole,-reazione-esagerata

Clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne: la tronista Andrea Nicole resta senza parole, reazione esagerata.

Ancora una volta è suo malgrado protagonista di un episodio negativo la tronista di Uomini e Donne, Andrea Nicole Scavuzzo. La giovane protagonista del dating show, che come noto è la prima in assoluto ad aver completato la transizione da un sesso all’altro, si è ritrovata in una situazione molto particolare.

Peraltro, sempre lei era stata vittima di una caduta in studio e aveva fatto molto discutere il fatto che nessuno l’abbia immediatamente soccorsa. La tronista si trovava vicino ad Alessandro Verdolini, nella zona dei corteggiatori. Subito Maria De Filippi ha chiesto se la ragazza si fosse fatta male.

Ma quello che aveva stupito era stato in particolare il mancato intervento degli assistenti in studio. Sta di fatto che fortunatamente la tronista non ha avuto danni dalla caduta. Intanto, proprio Alessandro Verdolini oggi ha compiuto un gesto che ha lasciato davvero senza parole Andrea Nicole Scavuzzo.

La reazione di Alessandro non piace né ad Andrea Nicole, né al pubblico

Alessandro Verdolini è appunto uno dei corteggiatori del dating show in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì su Canale 5: lo conosciamo anche per un altro dettaglio. Infatti, è stato in passato il fidanzato di Vanessa Valli, ex finalista di Miss Mondo. Appassionato di calcio e musica, in studio oggi ha fatto un gesto che a molti non è appunto piaciuto.

Il ragazzo, originario della provincia di Ancona, modello e studente di Scienze della Comunicazione a Macerata, ha spiegato di aver assistito a “un teatrino tra due fidanzati”, facendo riferimento ad Andrea Nicole e a un altro corteggiatore, Ciprian Aftim. “Non commento, cosa devo commentare”, ha aggiunto.

L’altro corteggiatore, infatti, parlando con Andrea Nicole Scavuzzo si è dichiarato, spiegando addirittura di essere innamorato di lei. Alessandro Venturelli non ci è stato e ha lasciato lo studio: “Mi alzo e me ne vado”. La tronista è rimasta senza parole, mentre sono tanti coloro che ritengono esagerata la reazione del corteggiatore.

