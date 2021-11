Oroscopo di Paolo Fox 20 novembre: tanto amore e lavoro questo sabato

Ariete – In amore ultimamente ci sono dei dubbi e preferisci non esporti. Sul lavoro invece la giornata è piuttosto agitata, consiglio di mantenere la calma.

Toro – Per i sentimenti, il fine settimana promette bene. sul lavoro invece oggi potresti risolvere delle questioni rimaste in sospeso.

Gemelli – Fine settimana travolgente per i sentimenti! Sul lavoro invece sarà semplice per te ripartire dopo un periodo di fermo.

Cancro – In amore punta sulla giornata del 22, quando la Luna sarà nel segno. Sul lavoro invece se hai in sospeso delle pratiche, sono in arrivo soluzioni.

Leone – L’amore può tornare ad essere protagonista della tua vita. Sul lavoro il periodo è positivo, attenzione alle spese di troppo.

Vergine – Piacevoli incontri per i single del segno, mantieni alta l’attenzione. Sul lavoro invece potrebbero arrivare delle belle novità.

Bilancia – In amore alle coppie di lunga data, questo fine settimana regala maggiore serenità. Sul lavoro invece, non escludo che possono chiamarti per effettuare una sostituzione.

Scorpione – In amore durante questo weekend consiglio di fare solo la stretto necessario. Sul lavoro invece cerca di non alimentare conflitti e mantieni la calma.

Sagittario – Per i sentimenti, la seconda parte della giornata è un pò sottotono. Sul lavoro invece se deve avanzare proposte non esitare.

Capricorno – In amore non allontanarti se qualcuno ricambia i tuoi sentimenti. sul lavoro invece periodo interessanti per chi è fermo da troppo tempo.

Acquario – Con la Luna in opposizione, questa non è la giornata per discutere. Sul lavoro invece attenzione alle spese ma il momento resta positivo per i liberi professionisti.

Pesci – Attenzione nei sentimenti, questo pomeriggio la Luna inizio un transito polemico. Sul lavoro invece sono possibili discussioni ma niente che non possa esser facilmente risolto.

