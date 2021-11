Oroscopo di Branko 20 novembre: questo sabato vivetelo appieno

Ariete – Attenzione alle spese, cercate di mantenere il senso della misura! Oggi la vostra forma fisica è ottimale, gli altri se ne accorgeranno.

Toro – Oggi la giornata è piuttosto frenetica ma alla fine ne sarete soddisfatti! Attenzione agli eccessi.

Gemelli – State iniziando a progettare qualcosa di bello per il fututo ma ricordate di dedicare del tempo anche a voi stessi.

Cancro – Il clima è costruttivo e gratificante nei rapporti e la fortuna è dalla vostra parte nella creazione di nuovi legami. State perdendo troppo tempo su questioni banali e estenuanti. Basta poco per capire il motivo per il quale siete stanchi.

Leone – Il destino vi darà l’opportunità di un cambiamento che avete sempre sognato. Ci sono alcune abitudini che sarebbe bene abbandonare – riducete gli zuccheri, vi fa sentire solo in colpa e pigri.

Vergine – Vi sembra facile affrontare gli ostacoli, e in particolare sapete come evitarne altri. State investendo tutta la vostra energia in azioni costruttive. Pensate a distendervi per mantenere l’equilibrio.

Bilancia – La vita familiare è in cima alle vostre priorità di oggi. Siate umili e limitate i vostri giudizi. Non fate nulla di troppo impegnativo fisicamente, state mettendo la barra troppo in alto. Ascoltate quello che vi dice il vostro corpo invece di scoprire i suoi limiti attraverso tentativi ed errori!

Scorpione – Otterrete grande soddisfazione dedicando tempo ad un amico che ha bisogno del vostro sostegno. Avete bisogno di rallentare un po’, in modo da ascoltare i vostri istinti più profondi. Concedetevi un periodo di riposo senza sentirvi in colpa – non avete motivo per farlo.

Sagittario – Sarete di umore simpatico, ma pronti a spostare le montagne! Recuperate il tempo perduto! L’apatia che sentite proviene dalla stanchezza, in particolare sul fronte fisico. Date tregua!

Capricorno – Il buon umore vi rende popolari con chi vi circonda. Sarete bravi a diffondere questo sentimento e sarete al top della forma. Non cercate di affrontare tutti i problemi in una sola volta. Pensate alla vostra dieta.

Acquario – Evitare le imprese rischiose e dubbie. Non fatevi distrarre, state procedendo nella giusta direzione. Siete stanchi della routine quotidiana e vi sentite appesantiti, è il momento di praticare uno sport. Un’attività tranquilla sarebbe l’ideale.

Pesci – Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno molto positivi per il vostro ego. Rischiate di consumare chi vi circonda! Controllate i vostri nervi e quelli degli altri!

