Oroscopo di Barbanera 19 novembre: venerdì proficuo in amore e lavoro

Ariete (21/3 – 20/4) – Attenzione concentrata sull’avere, con traguardi un po’ ambiziosi: così decide la Luna in seconda Casa in accordo con Plutone, maestro di potere.

Toro (21/4 – 20/5) – Luna e Urano nel segno che, in combutta con Venere, vi inducono alla ricerca di attività e passatempi estranei alle vostre abitudini.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Puntate al sodo nella gestione della quotidianità. Se avete poco tempo a disposizione, dovrete sforzarvi di migliorare l’organizzazione.

Cancro (22/6 – 22/7) – Riuscirete a vincere la timidezza per conquistare chi vi sta a cuore, sfoderando un po’ d’intraprendenza e le vostre magiche arti di seduzione.

Leone (23/7 – 23/8) – Troppa carne al fuoco non va, selezionate gli obiettivi e affrontateli uno alla volta. Non oggi magari, buono per programmare ma non per agire!

Vergine (24/8 – 22/9) – Sul fronte affettivo avete tutto: un partner presente e affettuoso, figli che vi rendono orgogliosi e amici disponibili, pronti a darvi una mano.

Bilancia (23/9 – 22/10) – C’è tutto un mondo dentro di voi che aspetta solo di essere analizzato, dai ricordi agli affetti fino alle paure e ai desideri più intimi.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Se ancora la coppia non c’è ma ci sperate, stupite l’oggetto delle vostre brame con qualcosa che lo scuota nel profondo, facendolo capitolare.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Focus sul lavoro, oggi particolarmente produttivo se v’imponete metodo e disciplina, evitando di fare troppe cose insieme e di cadere in confusione.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Annoiati dalla routine quotidiana? Cercate qualcosa di nuovo ed eccitante? Venere in trigono a Urano vi assicura una giornata diversa dal solito.

Acquario (21/1 – 19/2) – Felici con gli amici, ma non si può dire lo stesso degli amori, già caduti in prescrizione o in fase di rottura senza possibilità di ripensamenti.

Pesci (20/2 – 20/3) – Messaggino da cardiopalmo da una persona lontana alla quale pensate spesso con nostalgia, certi di non poterla rivedere entro breve tempo.

