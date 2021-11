Norma’s Teaching, l’insegnante di inglese più famosa del web racconta il suo successo a Phyd Hub

È l’insegnante d’inglese più famosa del web. Norma Cerletti, sui social Norma’s Teaching, ha trasformato una professione tradizionale in un momento di grande difficoltà in un’impresa dal fatturato milionario. Il tutto, nel giro di 12 mesi. Assieme all’imprenditrice che l’ha aiutata a dar vita al suo business digitale, Alice Bush, Cerletti sarà protagonista di un talk dedicato alle imprese digitali in programma martedì 23 novembre nel Phyd Hub di Milano, in via Tortona 31.

Phyd è la phygital venture di The Adecco Group, una piattaforma digitale, ma anche uno spazio fisico, dove sviluppare le proprie competenze professionali. Il Phyd Hub di via Tortona, a Milano, ospita numerosi eventi e incontri di formazione e networking.

Partita da TikTok, per poi approdare su Instagram, con il supporto della consulente – oggi sua socia – Alice Bush, Norma Cerletti ha dimostrato che l’innovazione non conosce confini. Il suo è un caso fortunato o può essere “replicabile”? Quali sono i segreti per creare un’impresa digitale di successo? Di questi temi le due imprenditrici parleranno in Phyd Hub, in un evento fisico – a ingresso gratuito con registrazione – e virtuale, tramesso in streaming in simultanea. Martedì 23 novembre, alle 18.

Norma Cerletti

Nota come Norma’s Teaching, è un’insegnante di inglese che utilizza i social per condividere il suo innovativo metodo di insegnamento: «Fast, Fun and Fantastic». Nel 2009 è partita per gli Stati Uniti grazie ad un programma di scambio che le ha permesso di trascorrere un intero anno all’estero a Castle Rock, nello stato di Washington. Lì ha scoperto di sapere l’inglese solo a “livello scolastico” cosa che non la aiutava a interagire con i ragazzi della High School americana. I giorni trascorrevano e la sua frustrazione continuava a crescere. Until she said: enough! Imparare l’inglese divenne un’ossessione, e un anno dopo parlava come una vera “local”. Oggi Norma vanta oltre 700 mila followers su Instagram e più di 370 mila su TikTok. Ha fondato una società e pubblicato il suo primo libro, edito da Mondadori e intitolato NormaL English.

Alice Bush

È stata definita un “ingegnere della felicità”. Di professione imprenditrice digitale, ha fondato due aziende leader di settore, passando dall’ingegneria ai temi della crescita personale. Ha vissuto in 7 diversi Paesi e 3 diversi Continenti. Dopo un momento difficile, in Thailandia, ha riscoperto la sua spiritualità. Nei suoi programmi promuove il perseguimento di un miglioramento continuo (kaizen), la ricerca di una maggiore consapevolezza attraverso meditazione e mindfulness, e il raggiungimento di una vita più ricca – in tutti i sensi – attraverso una riorganizzazione del tempo e delle priorità. Si occupa inoltre di costruzione intenzionale e consapevole della felicità. Ha fondato Ritualmente nel 2018, è co-fondatrice di Norma’s Teaching e de “Il cambiamento”. È leader di un team che conta più di 20 persone.

Sul sito di Phyd ci si può iscrivere per partecipare all’evento in presenza, o per seguire lo streaming.