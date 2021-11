Mario Balotelli si è fidanzato: sul social la dedica alla ragazza

Super Mario Balotelli ha ritrovato la serenità sentimentale con una nuova compagna: la Storia su Instagram non lascia dubbi: “Ti amo”

Balotelli si riprende i giornali, pagine sportive e di gossip. Dopo il risultato negativo della Nazionale che per accedere ai prossimi Mondiali in programma nel 2022 in Qatar dovrà passare per i play-off, si è tornato a parlare di una sua eventuale convocazione.

Se è in forma merita la maglia azzurra, dicono molti sul web postando la sua foto, sperando di vederlo in campo a marzo quando ci saranno le sfide decisive.

Ma l’ex calciatore di Inter e Milan ora sembra essere impegnato in altro e il suo cuore è tutto proiettato su una ragazza.

Per l’attuale attaccante del club turco Adana Demirspor è tempo d’amore: nelle scorse ore ha ufficializzato la relazione con la nuova fidanzata Francesca Monti, una giovane di 23 anni che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo.

Secondo il Corriere dello Sport lavorerebbe come cameriera al Tucanos’ Beach, locale sulla costa adriatica. Una Stories su Instagram molto romantica ha portato tutto allo scoperto.

Mario Balotelli, la dedica a Francesca

“Buongiorno amore, sono andata a fare la spesa, chiamami quando ti svegli. Ti amo“, è il messaggio lasciato da lei che il calciatore ha postato pubblicamente. Questo episodio indica due elementi: il primo è che vivono insieme o che comunque stanno passando alcuni giorni sotto lo stesso tetto; il secondo è che da parte di lui c’è stata tutta la volontà di mostrare a tutti che si è lanciato mente e cuore in una nuova storia d’amore.

Fino a qualche mese fa, in estate, si era mormorato che potesse esserci un ritorno tra Balotelli e Dayane Mello, la brasiliana ex GF Vip 5. I due infatti in passato hanno avuto una storia ma la presunta relazione estiva non ha trovato conferma, anzi, solo smentita da entrambi.

