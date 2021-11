il-dramma-di-francesco-carozza:-trovato-morto-in-casa-dj-fox

Francesco Carozza, è morto nella abitazione il dj, trovato senza vita in casa era sul pavimetno da circa una settimana, il corpo del 50enne noto come Dj Fox è stato rinvenuto, era originario di San Marco Evangelista.

L’uomo si era trasferito da poco a Casagiove, da qualche mese stava vivendo una situazione difficile secondo i conoscenti, era un uomo molto solare, simpatico ed era un grande appassionato di musica.

Il 50enne aveva lavorato come dj per il MED, ieri alcuni vicini furono allarmata per il cattivo odore proveniente dall’appartamento dell’uomo in Via della Libertà a Casagiove, i soccorsi sono giunti sul posto, una volta entrati nell’abitazione hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, i quali hanno informato il magistrato e il medico legale, sin da subito è stato previsto l’esame di autopsia, dato che l’avanzamento di decomposizione era avviato da diversi giorni.

Secondo i primi rilievi, sembra che l’uomo sia deceduto da 10 giorni, purtroppo non è possibile risalire alle cause del decesso, solo dopo l’autopsia sarà possibile restituire la salma ai suoi famigliari per poi far svolgere i funerali di rito.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Dramma nella musica, morto il dj house famosissimo: aveva il Covid

Francesco Carozza, l’uomo è stato trovato morto in casa dopo 10 giorni dal decesso

Tutta la comunità di Casagiove è scossa per il decesso prematuro del dj 50enne, i vicini di casa hanno allarmato subito i soccorsi non appena hanno sentito un cattivo odore.

Durante queste ore c’è stato un altro dramma che coinvolge il maresciallo della Finanza, Vincenzo Buccella, aveva 28 anni, l’uomo è morto per un malore nel sonno.

Purtroppo quando la sua famiglia si è recata nella sua camera per svegliarlo, l’uomo era senza vita, gli operatori sanitari fiancheggiati dai Carabinieri sono giunti sul posto tempestivamente, ma purtroppo hanno dovuto constatare il decesso del maresciallo.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Morto il dj Erick Morillo: ha fatto ballare milioni di giovani -VIDEO

Nel frattempo gli inquirenti stanno cercando di capire le cause esatte della morte di Vincenzo Buccella, diversi messaggi di cordoglio sono comparsi sui suoi profili social.

L’intera provincia di Caserta in queste ore è stata colpita da due decessi improvvisi e lutti che hanno scosso l’intera comunità, attualmente si attendono i risultati di entrambe le autopsie per riuscire a seguire piste investigative più concrete e certe.

The post Il dramma di Francesco Carozza: trovato morto in casa dj Fox appeared first on Ck12 Giornale.