il-caso-di-bergen-williams:-l’attrice-delle-soap-era-morta-a-luglio

Bergen Williams, l’attrice delle soap è deceduta a Luglio aveva 62 anni dopo aver combattuto contro il morbo di Wilson, sua sorella ha ufficializzato la notizia su Twitter, dichiarando che la sua sorella è deceduta il 20 Luglio 2021.

Il morbo di Wilson è una malattia rara che può portare alla morte colpendo gli organi vitali della persona che ne è affetta, dopo aver ufficializzato la notizia della morte, sui social i fan si sono stretti attorno alla famiglia colpita dal lutto.

L’attrice aveva conquistato il ruolo nella celebre serie General Hospital nel 2002, il suo personaggio era molto amato dai fan della serie, prima di essere selezionata per General Hospital, l’attrice ha recitato piccoli ruoli in diverse serie tv.

Come ad esempio, NYPD Blue, 7th Heaven, Happy Endings, Scrubs, Nip/Tuck e Babylon 5, inoltre ha recitato anche in diverse pellicole cinematografiche come Lord of Illusions, Go for Broke e Younger and Younger.

L’attrice era riconosciuta come “una forza della natura” ecco come l’ha ricordata il suo collega di sempre McCullough, il quale interpretava Robin Scorpio nella serie tv in onda sulla ABC.

Bergen Williams, l’attrice 62enne è scomparsa a Luglio del 2021, solo oggi la sorella Lynda ufficializza la notizia

Il morbo di Wilson è una malattia ereditaria che porta all’accumulo di quantità eccessive di rame nel fegato, nel cervello e in diversi organi vitali, infatti può dar luogo a diverse complicazioni come la cirrosi, l’insufficienza epatica, il cancro al fegato e provocare diversi disturbi neurologici e renali.

La serie tv General Hospital è la soap opera più longeva ancora in onda nelle tv statunitensi, infatti è terza al mondo dopo le serie britanniche come The Archers nata nel 1951 sulla BBC, e Coronation Street, trasmessa su ITV nel 1960.

L’attrice interpretava la governante Big Alice, infatti ha partecipato al cast della soap opera per 13 anni, il suo personaggio si esibito anche come la wrestler professionista Big Alice Gunderson.

La sorella dell’attrice sul suo account Twitter ha ufficializzato la triste notizia, dichiarando che l’attrice è deceduta a causa degli effetti devastanti per la malattia rara conosciuta come il morbo di Wilson, l’attrice era circondata da tutti i suoi famigliari e tutti i suoi amici più stretti.

