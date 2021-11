Il cantante Virginio è fidanzato? Mistero sulla vita privata

Virginio Simonelli è un cantautore ed uno dei concorrenti del programma televisivo Tale e Quale Show, nasce a Fondi in provincia di Latina il 31 Gennaio 1995.

Il cantante ha 35 anni, con un fratello di 30 anni, sin dalla tenera età si avvicinato al mondo della musica, imparando il pianoforte e avvicinandosi anche alla scrittura.

Il cantante comincia la sua carriera nel 2006 partecipando al Festival di Sanremo, gareggiando nella categoria “Nuove Proposte”, subito dopo pubblicherà il suo primo album, per poi partecipare 4 anni più tardi al programma di Maria de Filippi, Amici, per poi vincere il talent show.

Nel programma in onda su Canale 5, mostrerà il suo talento come interprete e come cantautore, subito dopo pubblicherà due dischi, uno si intitolerà “Finalmnete”, il quale gli farà vincere il Disco d’Oro, lo stesso sarà l’anno successivo con il disco “Ovunque”.

Nell’ultimo progetto collaborerà con autori internazionali come Gary Barlow dei Take That, questo gli permetterà di farsi notare dal grande pubblico e da diverse personalità del mondo dello spettacolo italiano.

La prima ad accorgersi del suo talento è stata Laura Pausini, la cantante scelse il cantautore in diverse occasioni, infatti con lei ha creato il brano “Limpido”.

Virginio Simonelli, ha collaborato anche con Laura Pausini durante la sua carriera

Il cantautore aprirà alcuni dei concerti della cantante Laura Pausini nel 2018, nello stesso anno vincerà un Grammy proprio con Laura Pausini, grazie al brano E.STA.A.TE, Fantastico, e anche il brano “Il caso è chiuso”.

Con Laura Pausini ha firmato il brano Como Yo Sabrìa per Maverick, il finalista della terza edizione del programma “La Voz” in Spagna. Durante la sua carriera il cantautore ha scritto diversi testi per Paola & Chiara, per poi collaborare per Francesca Michielin ed Elisa.

Parteciperà anche alla creazione di brani per Raf, Lorenzo Fragola, Carmen Ferreri e Francesco Bertoli, durante la sua carriera ha collaborato con diversi autori internazionali tra cui Andy Marvel, Celine Dion, Dmitri Ehlirch, Moby, e anche Jesse Harris con il quale è r iuscito a vincere un Grammy con diversi brani scritti proprio per Norah Jones.ù

Il cantante è attivamente coinvolto in diverse iniziative benefiche, attualmente è molto impegnato in diverse cause sociali, infatti ha supportato le popolazioni colpite dal terremoto in Emilia Romagna, per poi partecipare a diverse manifestazioni contro l’omofobia, il femminicidio e la violenza di genere sul suolo italiano.

