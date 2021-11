gf-vip-6,-ingaggio-da-capogiro-per-manuel-bortuzzo:-le-cifre-dell’accordo

Secondo tutti i sondaggi Manuel Bortuzzo è uno dei principali favoriti per la vittoria finale del Grande Fratello Vip sesta edizione.

Questo popolarità sta facendo emergere dettagli interessanti, alcuni clamorosi, sulla sua partecipazione al reality show e sulle regole di ingaggio. Ecco le cifre

Manuel Bortuzzo, classe 1999, secondo i sondaggi in possesso della Redazione di Cronaka 12, ma ampiamente confermati da tutte le principali testate specializzate in gossip, è uno dei favoriti alla vittoria finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Il giovane atleta triestino è un mix virtuoso di umanità e di simpatia ai quali aggiunge la capacità di raccontare, in forma leggera, il suo dramma. Per non tacere del coinvolgimento nel gossip della storia con Lulù Selassiè che lo ha avvolto nei primi mesi nella Casa di Cinecittà.

Una scelta azzeccata quella degli autori del programma di averlo in gara. Una scelta azzeccatissima, la sua, quella di mettersi in gioco dopo il dramma che la notte a cavallo tra il 2 ed il 3 febbraio 2019 ne ha spezzato la carriera agonistica. Bortuzzo, ricordiamo, era una grande promessa del nuoto nazionale e per uno scambio di persona fu vittima di un attentato che gli ha fatto perdere l’uso delle gambe.

GF Vip 6, ingaggio da sogno per Manuel Bortuzzo

Ma Manuel è stato capace con forza, coraggio ed abnegazione di costruirsi una vita diversa, una vita nuova che lo ha portato nel tempo a diventare un personaggio televisivo a tutto tondo.

La riprova deriva dal cachet con il quale la casa di produzione del reality show, la Endemol Shine ha messo sul piatto per averlo nella Casa di Cinecittà.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione da un professionista vicentino molto vicino alla Endemol, Manuel Bortuzzo riceverebbe una diaria di 5.000 euro netti ogni settimana di gara più un bonus di 2500 euro a puntata.

Bonus ai quali si aggiungono i benefit legati ai click in specifici post sulle pagine social del Grande Fratello e sulla sua personale. Per non tacere degli eventuali premi finali che sono di 75.000 per il primo classificato, 50.000 per il secondo e 25.000 per il terzo. E’ evidente che più si resta in gara più si guadagna

Vuoto per pieno Manuel ha la possibilità di portare a casa una cifra vicina ai 150.000 euro. Per non tacere di tutto l’indotto successivo alla gara.

