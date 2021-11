“Finiscila con queste stronz***, tu sei il peggio della Chiesa”: il prete ricopre di insulti l’ultrà cattolico Adinolfi | Video

Una scena strepitosa, indimenticabile, da ritagliare e incorniciare a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 18 novembre. In studio ecco padre Luca Ceccarelli, il quale spiega: “Sono 13 anni che non sono più presbitero della Chiesa apostolica cattolica. Ora sono nell’Inclusive Anglican Episcopal Church, che dopo Canterbury è una della più grosse comunioni che ha 124 anni di storia”. Insomma, Padre Luca appartiene a un peculiare ordine. E non è tutto: “Sono gay, sposato e celebro la messa”, spiega.

Ma in studio ci sono anche Mario Adinolfi e don Patrizio, prete della Chiesa Cattolica. Ed ecco che Adinolfi inizia col suo solito metodo: interrompere gli interlocutori, insultare. Rivolgendosi a Ceccarelli, ecco che lo infilza: “Il video è senza gente… non c’è un fedele. È una carnevalata di tre persone, è una vergogna, è imparagonabile”, afferma riferendosi alle cerimonie di Ceccarelli (il tutto davanti a un Paolo Brosio piuttosto sconvolto dal dibattito e soprattutto da padre Ceccarelli).

Il padre gay a quel punto prova a ribattere: “Dottor Adinolfi, faccia parlare le persone. La mia è una comunità in cui viene celebrata l’eucarestia in presenza e in più attraverso internet con le diretta, perché sono seguito da diverse parti d’Italia, dove si iniziano anche diverse comunità. Mi volevo riferire a Brosio e Adinolfi: il celibato non sta scritto da nessuna parte, ma viene dalla tradizione del magistero”, alza l’asticella

Adinolfi ovviamente eccepisce: “È scritto, codificato dal codice e dal diritto canonico. Ma dove lo avete preso questo pupazzo?“. Ed ecco che – clamoroso – a questo punto nel dibattito, sempre più vivace, entra a gamba tesissima don Patrizio, fino a quel momento silente: “Se voi iniziate sempre ad attaccare… lasciatelo parlare. Sta dicendo idiozie? Dopo rispondiamo. Ma finiscila! Caro Mario, la devi finire di dire stronz***. La devi finire! Tu sei il peggiore della Chiesa, hai capito? Attraverso di te non si va da nessuna parte. Smettila! Fallo parlare!”, conclude urlando a pieni polmoni. Strepitoso…