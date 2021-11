“Chi lo conosce è costernato. Nessuno…”. Interviste inginocchiate, Fabio Fazio umiliato da “Striscia”: occhio al video | Guarda

Il meglio (o il peggio, fate voi), del gossip. Il tutto ovviamente a Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, nella puntata in onda giovedì 18 novembre. Si tratta di “Spetteguless“, la rubrica, appunto, dedicata alle dichiarazioni o indiscrezioni pruriginose dell’ultima settimana.

E al terzo posto ecco Iva Zanicchi, con le sue scabrose dichiarazioni al Maurizio Costanzo Show. “Se sono andata a letto con Alberto Sordi? Io ho provato, ci ho tentato, ma in quel momento gliel’ha data Katia Ricciarelli“, ha sparato l’Aquila di Ligonchio. Frase che le vale, appunto, il terzo gradino del podio

Dunque la seconda piazza, per Francesca Cipriani e Giucas Casella al Gf Vip. Eccoli insieme nel confessionale, dove la biondona riferendosi al prestigiatore e parlando con Alfonso Signorini afferma: “Lui ha un altro debole oltre ad Iva… lo posso dire? Orietta Berti! Sì, ha detto che il campanello nella canzone era per lui. Me l’ha confessato lui, mi ha detto che si erano baciati“. E Casella rincara: “Se c’era già Osvaldo nella vita di lei? Certo, certo che c’era”. Insomma, il massimo della discrezione…

Il primo posto però è tutto per Fabio Fazio e Lady Gaga, la pop-star ospitata a Che tempo che fa nel corso dell’ultima puntata su Rai 3. Il conduttore come è noto le ha regalato un enorme mazzo di fiori. Un mazzo di fiori che ha fatto molto parlare. La ragione? Quando è rientrata nel suo hotel a Roma, quel mazzo Lady Gaga lo ha buttato per terra, quasi infastidita. Il mazzo è stato poi raccolto dai bodyguard: nessuno dei fan presenti, infatti, ha nemmeno provato a raccoglierlo. “Chi conosce il conduttore è costernato: nessuno ha mai visto Fazio fare il mazzo a qualcuno di importante“, conclude tagliente la voce fuori campo nel servizio di Striscia. Già, le “interviste inginocchiate” di Fabio Fazio sono da anni un format, e in questo il tiggì satirico ci sguazza….