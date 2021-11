barbara-cola-innamorata:-un-solo-amore-per-il-cantante-famoso

Barbara Cola, la cantante e attrice ha una fortissima passione sia per la recitazione e sia per il teatro, la cantante era molto riservata e timida durante l’adolescenza.

Si qualificherà in finale a Castrocaro, dove le porte della musica apriranno i loro battenti al cospetto della giovane cantante, ha cantato in duetto con Gianni Morandi durante il Festival di Sanremo.

Durante la sua carriera ha partecipato a diversi programmi televisivi , la cantante nasce a Bologna il giorno 8 Febbraio 1970, attualmente ha 50 anni ed ha anche una sorella gemella di nome Serena.

Vive a Bologna, si sposta di frequente a Roma per alcuni progetti lavorativi, durante un’intervista passata, dichiarò di essere innamorata di Michael Jackson, si appassionò al canto grazie ai suoi artisti preferiti.

Oltre a Michael Jackson, tra i suoi miti ci sono anche Annie Lennox, Norah Jones e Stewie Wonder, nel 1997 regalerà la sua voce al personaggio animato Megara del film Disney Hercules.

Inoltre ha collaborato come vocalist per artiste del calibro di Gloria Gaynor e Jean Rich, ha studiato nella scuola di teatro “Colli” di Bologna, per poi entrare a far parte della banda musicale della Polizia di Stato.

Barbara Cola, porterà in giro per l’Italia i brani di Ennio Morricone con la banda musicale della Polizia di Stato

Durante alcune interviste passate, la cantante ha dichiarato che non ha mai avuto una relazione duratura e non si è mai sposata, proprio perché ha dedicato tutto il suo tempo alla musica e al teatro.

La seconda motivazione è perché durante la sua carriera non ha mai incontrato la persona giusta. Si avvicina al mondo della musica e del canto quando aveva 16 anni, cominciando a studiare canto, pianoforte per poi comporre i primi brani da esibire in pubblico.

Le prime esperienze musicali, furono all’interno di un quartetto Jazz e Blues, mentre nel 1992 giungerà nella finale su Rai1 del programma “Primofestival di Castrocaro”, in questa occasione incontrerà il produttore Mauro Malvasi, da questo momento in poi la sua carriera schizzerà alle stelle nel suo studio incontrerà Gianni Morandi.

Il cantante era alla ricerca di una vocalist, scelse la timida cantante , per poi partire insieme a lei in una tournèe di 300 date. Mentre nel 1995 debutterà al Festival di Sanremo, dove duetterà con Gianni Morandi, per poi classificarsi al secondo posto nella competizione.

