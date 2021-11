Barbara Cola: ecco perché è single e non si è mai sposata

La vita privata di Barbara Cola è molto riservata, ma in molti si chiedono se la cantante e attrice sia single per scelta.

Barbara Cola è stata una delle concorrenti di “Tale e Quale Show 2020″ più amate di quella edizione grazie alle sue performance grintose. Tra le imitazioni più apprezzate dal pubblico c’è quella di Tina Turner. In una lunga intervista la 51enne ha raccontato del legame con Gianni Morandi e della sua vita privata, che è stata sempre in secondo piano rispetto alla carriera.

Barbara Cola (@barbara_cola_real) e Gianni Morandi si sono conosciuti nella città di Bologna nel 1992, quando la cantante aveva solo 20 anni mentre Morandi era già un cantante affermato e cercava una vocalist per il suo tour in Italia. Cola l’ha subito colpito per la sua bravura tanto da partecipare con lei al Festival di Sanremo 1995.

Tra i due era nata una vera a propria collaborazione tanto da pubblicare un brano molto emozionante insieme “In amore“. La cantante è stata in seguito scelta dalla The Walt Disney Company per cantare la colonna sonora del cartone animato Hercules, per poi lavorare nel teatro.

Vita privata

Ad oggi Barbara Cola ha 51 anni e non è sposata e non ha figli perchè ha preferito puntare alla carriera piuttosto che cercare l’amore. Dunque in un’intervista rivela che non ha mai pensato al matrimonio né alla convivenza. Barbara ammette di aver dedicato tutta la sua vita alla musica e al teatro e meno alle relazioni sentimentali. Un’altra ipotesi spiega la cantante stessa è che forse non abbia mai incontrato l’altra metà della sua mela, cioè l’anima gemella.

Poi ricorda di un bigliettino trovato per caso di quando la donna aveva 15 anni in cui c’era scritto che non si sarebbe mai dovuta sposare. Ad oggi però Barbara ammette di volersi innamorare, ma senza fretta, anche se afferma di cercare qualcuno con cui passare il tempo e che condivida le sue passioni, come la musica e la cucina.

