andrea-nicole,-brutta-caduta-per-la-tronista:-nessuno-interviene

Andrea Nicole, è caduta dalle scale, il web è impazzito dopo la caduta sul pavimento dello studio di Uomini e Donne, con Maria De Filippi in onda su Canale 5.

I telespettatori hanno notato la totale indifferenza degli uomini seduti nel programma, il video della caduta sta facendo il giro del web da ieri pomeriggio, la concorrente si trovava vicino ad Alessandro nella zona dei corteggiatori.

Maria De Filippi è subito intervenuta in studio, la musica si è fermata e la donna si è voltata per poi tornare sul trono, mentre stava percorrendo lo studio, è inciampata sull’orlo dei suoi pantaloni, cadendo rovinosamente a terra.

Le immagini hanno ripreso la tronista per qualche secondo a terra, la donna si è rialzata per poi correr verso la sua poltrona rossa con nonchalance.

Maria De Filippi ha assistito impietrita alla scena, per poi chiedere alla tronista se si fosse fatta male, la donna ha rassicurato la conduttrice dicendole di star bene nonostante la caduta in studio su Canale 5.

Il pubblico da casa ha notato che nessuno dei tre cavalieri seduti nella zona dei corteggiatori, ha avuto la prontezza e la lucidità di aiutarla a rialzarsi.

Andrea Nicole, la tronista cade sul pavimento, nessuno dei corteggiatori la aiuta a rialzarsi

Subito dopo la caduta della tronista, nessuno si è mosso per assistere la donna, infatti con grande indifferenza i cavalieri sono rimasti seduti al loro posto, guardando la donna per poi far finta di nulla.

Sui social i telespettatori hanno inondato di critiche i cavalieri, mettendo in evidenza il mancato gesto da parte dei cavalieri, uno di loro avrebbe potuto alzarsi per dare una mano alla tronista o semplicemente assicurarsi che fosse tutto ok.

Tra i commenti, i telespettatori dichiarano che i cavalieri sono dei veri “cafoni” e non uomini, inoltre hanno messo in evidenza il fatto che nessun uomo si sia alzato per aiutarla, da questo si nota il calibro dei corteggiatori e la loro “pochezza d’animo”.

In molti telespettatori sostengono che i cavalieri e corteggiatori riescono solo a trovare la forza per urlare e creare show se necessario, ma non sono riusciti a sostenere una donna nel momento del bisogno durante la caduta.

