Teo Teocoli, grande ritorno a Zelig: la malattia è solo un lontano ricordo

Teo Teocoli dopo una lunga assensa dal piccolo schermo questa sera sarà uno dei protagonisti del programma di Canale 5

Teo Teocoli aveva annunciato a settembre che probabilmente avrebbe fatto parte di Zelig con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Lo aveva fatto a settebre parlando al quatidiano l’Adige. “I due conduttori – disse – mi sgrideranno senz’altro per questa anteprima ma io a voi la concedo egualmente”. Una notizia confortevole soprattutto per i fan che in estate lessero dei suoi problemi di salute.

Il comico 74natio di Taranto annunciò che doveva fermare per un po’ il tour nel quale era impegnato perché non specificati “problemi di salute“. “Un intoppo”, disse, arrivato dopo vent’anni, interropendo una sequenza.

Teocoli in questi anni è stato anche uno degli ospiti fissi di Fabio Fazio a Che tempo che fa – Il tavolo, e nell’anteprima Che tempo che farà. Un legame quello con il conduttore genovese che va avanti da oltre un ventennio, dai tempi di Quelli che il calcio… con il comico che portava sullo schermo tanti suoi personaggi come Felice Caccamo.

Teo Teocoli stasera di nuovo in tv

Questa sera l’amato comico si alternerà sul palco insieme a Teresa Mannino, Maurizio Lastrico, Raul Cremona, Mister Forest e Anna Maria Barbera che terrà un intervento sul Covid – secondo indiscrezioni – tra il serio e il faceto. Oltre i suddetti ci saranno anche i Senso D’Oppio, Federico Basso, Giuseppe Giacobazzi e Giovanni Vernia con molti altri.

I fan hanno avuto un sollievo quando Teocoli è tornato in tv a Domenica In. Era molto che mancava, prima a causa dei suoi impegni teatrali con il tuor interrotto Tutto Teo, poi per via dello stop forzato.

