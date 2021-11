Sopravvissuto, quella di Mark Watney è una storia vera o finzione

In molti dopo essere usciti dalla sala erano in dubbio se il film di Mark Watney in “The Martian” fosse basato su una storia vera. Ecco i tweet che svelano la verità.

“Sopravvissuto – The Martian” è un film di fantascienza, o meglio “sci-fi” in inglese, ovvero un misto tra “Science” e “Fiction”, pubblicato nelle sale cinematografiche nel 2015 e diretto da Ridley Scott. Il protagonista è interpretato da Matt Damon, ed il film è stato riadattato dal romanzo del 2011 “The Martian” di Andy Weir. Il film descrive la lotta solitaria dell’astronauta Mark Watney che cerca di sopravvivere su Marte, e gli sforzi della NASA per salvarlo e riportarlo a casa sulla Terra .

La pellicola è una produzione 20th Century Fox , ed è stato sceneggiato nel Regno Unito e Stati Uniti. Le riprese sono iniziate nel novembre 2014 e sono durate circa settanta giorni. Il film è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival 2015, ed è stato portato nelle sale in 2D, 3D , IMAX 3D e 4DX.

La pellicola ha ricevuto recensioni positive e ha incassato oltre 630 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il film con il maggior incasso di Scott fino ad oggi, nonché il decimo film con il maggior incasso del 2015 . L’interpretazione impeccabile e in molte scene simpatica di Matt Damon ha ricevuto molte commenti positivi, inoltre il pubblico ha apprezzato molto gli effetti speciali, la colonna sonora, la sceneggiatura e l’accuratezza scientifica.

Il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Golden Globe per il miglior film, sette nomination agli Academy Awards nella loro 88esima edizione. Ma quello che più ha fatto scalpore è che molti spettatori hanno pensato che la pellicola fosse tratta da una storia vera, ma rullo di tamburi: l’uomo non è mai stato su Marte. Un utente infatti scrive “Ho sentito due persone parlare a Panera di come THE MARTIAN fosse “basato su una storia vera”.

Overheard two people talking at Panera about how THE MARTIAN was “based on a true story.” — Mαtt Thomαs (@mattthomas) October 2, 2015

Ho sentito una ragazza dire al suo ragazzo mentre usciva da The Martian ‘era vera quella storia?’ Non posso pensare che lui l’ha lasciata proprio lì“, scrive un altro su Twitter. Dunque brutte notizie per tutti coloro che hanno pensato che un essere umano fosse sbarcato su Marte e che fosse anche stato abbandonato.

Heard a girl say to her boyfriend on the way out of The Martian ‘was that true story?’

I couldn’t believe he didn’t dump her on the spot! — Brian Maher (@MrBrianMaher) October 2, 2015

