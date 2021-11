Carriera e curiosità su Shari Noioso, chi è la cantante ospite di X-Factor: cosa sapere su di lei, esordi e successi.

Ha solo 19 anni, ma ha già una carriera di tutto rispetto Shari Noioso, la cantante che oggi sarà ospite della puntata di stasera di X-Factor: la ragazza è la voce femminile di “Testamento (La resa dei conti)” il brano di Bloody Vinyl – che vede protagonisti Slait, Low Kidd e Young Miles – e che esce in contemporanea con l’ultima stagione di Gomorra.

La prima volta che è apparsa in televisione, la giovanissima cantante di Gorizia aveva solo 13 anni e oggi, poco più che maggiorenne, di strada ne ha fatta davvero tanta. Per esempio, è lei la voce femminile di “L’Angelo Caduto”, brano contenuto nell’ultimo album di Salmo, dal titolo “Flop”.

Ma andiamo in ogni caso con ordine e scopriamo che prima della canzone d’amore insieme al rapper di Olbia, che nel disco ospita anche Marracash, Guè Pequeno e Noyz Narcos, ovvero il gotha del rap italiano, Shari Noioso aveva calcato palchi importanti e realizzato molti dei suoi sogni. Ripercorriamo insieme la strada che ha fatto finora.

Cosa sapere su Shari Noioso, la cantante ospite stasera a X-Factor

La sua carriera inizia appunto nel 2015 quando ha soli 13 anni e partecipa a Tu sì que vales: in studio si presenta con un grande classico, la ballata rock The Sound Of Silence, cavallo di battaglia di Paul Simon e Art Garfunkel. Riceve i favori di giudici e pubblico e arriva così in finale, ma non vince. Scopriamo però in quell’occasione che da quando ha sette anni studia piano e canto.

Passa qualche mese dalla sua partecipazione al talent show di Canale 5 ed esce il suo primo Ep omonimo, che comprende due cover: oltre a The Sound Of Silence, c’è infatti Imagine. L’ep viene prodotto addirittura dalla Warner Music Italy. Esce successivamente il primo singolo, dal titolo Don’t You Run, a cui segue nel 2019, a tre anni di distanza, il brano Stella.

Nel frattempo, macina numeri importanti su Spotify e viene notata dal trio di pop lirico Il Volo. Apre così ben otto date italiane del loro tour, che tocca tutto il mondo. Si tratta di un altro passaggio importante, come lo è l’incontro con Benji e Fede, che la vogliono nella loro hit Sale. Nel 2019, infine, il brano Stella viene presentato a Sanremo Giovani. Il resto è storia di oggi, quando oltre alle collaborazioni esce l’inedito “Follia”.

